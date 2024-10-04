大鼠戊肝 私樓不設防 疫來沒法擋

疑老鼠爬渠潛豪宅 病毒感染女住客 本港上周五（9月27日）發現今年首宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，患者居於紅磡中產社區，疑因「鼠入豪門」感染惡疾，當區區議員透露，據他了解，中招個案被發現居所內疑似有老鼠出沒蹤迹，不排除老鼠曾「爬渠入屋」，他直言區內鼠患問題嚴重，估計與附近有地盤進行工程有關，區內已有樓盤研究安裝類似公屋式的防鼠擋，即在低層排水渠上安裝擋板，避免老鼠爬渠登堂入室。專家指出，近幾年私人屋苑、樓宇鼠患投訴有所增加，本地常見的「長尾老鼠」（即黑家鼠）善於攀爬，曾爬上數十層樓覓食，連中環甲級商廈的高層亦有「老鼠竇」，呼籲各界加強防鼠。

食環巡查屋苑未揭鼠患 最新感染大鼠戊肝的患者為一名61歲體弱女子，居於紅磡豪宅「維港‧星岸」。九龍城區議員林博表示，據他了解，是次個案中在患者居所內有發現鼠迹，或有可能是老鼠曾「爬渠入屋」。本報就此向食環署查詢，食環署表示，人員在9月26日及27日曾到患者居住的屋苑視察鼠患情況，未有在患者的居所發現有鼠患問題，衞生情況理想，惟在屋苑範圍內公共地方發現小量鼠迹，遂向相關物業管理人員提供防治鼠患建議，亦在該屋苑附近公眾地方加強清洗及滅鼠。過去6個月，該署未有接獲患者居住屋苑附近有鼠患的投訴。

地盤打樁震動群鼠亂竄 不過，大鼠戊肝的感染途徑包括食用被齧齒動物或其排泄物污染的食物或水，或接觸被污染的環境或物件等，患者居住屋苑旁邊有幾個正在施工的地盤，多處均放置老鼠藥等防鼠設備。林博亦指地盤進行工程，老鼠便會出走，或逃到坑渠、甚至爬上大廈覓食，導致今次感染。他指有大廈亦考慮在渠管安裝擋鼠設施，防範鼠患。

本報記者日前就到患者居所附近視察，發現屋苑附近有數個地盤、空地，或是患者居所引來老鼠的原因之一。鄰近該屋苑的馬頭涌官立小學（紅磡灣）門口附近放有老鼠藥，旁邊一個正在施工的地盤則堆放着不少雜物。另外位於紅磡海濱休憩用地的地盤同樣處於施工階段，地盤內停泊了一部起重機，門口同樣放有老鼠藥、捕鼠陷阱等。

林博指，九龍城區食肆、地盤、後巷眾多，老鼠易於藏匿及覓食，助長區內鼠患問題較為嚴重。當地盤「打樁」時，老鼠會被工程造成的震動嚇走，就算地盤內滅鼠做得好，亦可能有小部分會跑到附近的坑渠、住宅等。加上老鼠非常聰明，會先對出入路線進行多次視察才偷東西吃，令市民未能及時察覺。

防治外判員放藥交差了事 香港蟲害控制從業員協會主席梁廣源表示，近幾年私人屋苑、樓宇鼠患投訴有所增加。由於私人屋苑管理團隊、法團對防治鼠患的工作認知不足，不少會將滅鼠工作外判，請來的人員往往技術有限，甚至靠清潔工放置老鼠藥「交差」了事，更有不少管理公司擔心影響樓宇外觀，連老鼠藥、鼠籠、擋鼠板亦不願放置，令老鼠有機會入侵。

爬電線槽入侵甲級寫字樓 現今大廈水管、地台、電線槽繁多，隨時變成「老鼠隧道」。梁廣源提到，曾有一幢中環甲級寫字樓出現鼠患，源頭竟是30多層高的一間辦公室，每晚放置老鼠膠後都會捉到5、6隻老鼠。原來其中一種本地常見的老鼠「長尾老鼠」，利用其擅長攀爬的特性，經由「Duct位」（電線槽）爬到辦公室，繼而繁殖。

他提醒，防治鼠患，杜絕其「食住行」至關重要，必須各持份者配合，做好防鼠工作之餘，市民、住客亦要保持清潔，以免吸引老鼠。記者伍萬庭