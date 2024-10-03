龍吟虎嘯：北京莫斯科能做啥

就在巴以戰爭打了近一年已經沒啥看頭之際，這場戰爭在以色列主導下迅速擴大，就要轉變上升為伊以戰爭、中東戰爭。以色列對黎巴嫩發動地面戰爭，對伊朗發出要摧毀其國家政權的戰爭叫囂，德黑蘭在受盡屈辱、飽嘗斬首兇殺之後，終於慫不下去、忍不下去了，要亮出些「真傢伙」大反擊了。

日前，以色列全境拉響防空警報，遮天蔽日般的導彈雨深夜密集砸向以色列境內多處地方，以色列媒體稱伊朗發射了近200枚彈道導彈。對於彈道導彈，以色列的「鐵穹」不能像過往攔截伊朗的火箭、無人機那樣，有99%的攔截效率。伊朗宣稱，今次的導彈擊中率超過80%。報道說，4小時前美國已通知以色列做好準備，但仍阻不住「鐵穹」被破，這令美以十分震驚。伊朗革命衞隊宣稱，以色列膽敢報復的話，伊朗將會以千倍力度再次對以色列進行打擊。伊朗今次行動和戰果可說一洗頹勢，今後局面又大有看頭也。

拜登政府自然會全力支持以色列。如果說在巴以之戰中，拜登政府還一直裝模作樣地一邊軍事幫助以色列，一邊讓以色列談判停火，「防止人道主義災難」，今次則沒有那麼多的假招子，立刻宣布向中東地區增派數千名美軍、戰機和攻擊機中隊，令美軍在中東駐軍增加至43,000人，從而加強防衞以色列。

從美國利益和長時間的戰略布局來看，一旦伊以開戰，美國必會支持以色列到底，甚至會參戰。如果伊朗被幹掉，中東地區、阿拉伯世界數十年內再無可以真正抗衡美國的力量，俄羅斯的地緣政治和戰略處境將被截肢，中國的「一帶一路」戰略格局和開拓也將嚴重受挫。因此，這場戰爭影響之大之深，遠超過俄烏之戰。

美國公開點名的「軸心國」對手有中國、俄羅斯、伊朗、北韓，現在伊朗的處境最危險，就要直接面對與美戰爭，它的對抗力量又遠不如中俄，北京和莫斯科能做啥呢？