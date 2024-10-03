坦言集：世道險惡

香港正陷於相反的處境中。

在經濟方面，雖然經濟增長乏力，股市卻在美國減息和內地放寬銀根刺激經濟下大漲，恒生指數連升多日，成交額暴增，日前更創下5,058億元的歷史新高。市場形勢改觀，似乎一掃近來的悲觀情緒，甚至有人喊出大牛市來臨，香港樓市也可受惠轉向。黃金價高，人民幣升值；相反，美元、美股受壓，減息的結果似乎真的是萬億美元資金轉到內地及香港。中國與美國的金融戰，中國已勝，經濟真的是東升西降。中國的競爭力、創造力開始全然發揮出來，可重複2008年後的大興旺。但是，果真如此？

在政治方面，兩場戰爭還未有收結的迹象。烏克蘭還在推銷「勝利計劃」，引美國和北約與俄羅斯開戰。中東衝突，也正從代理人之戰可能演變成以色列與伊朗之戰，美國便必然參戰。兩者背後都有強大的勢力來推動戰爭惡化。美國的軍工體系、猶太復國主義與金融霸權都傾向於戰爭擴大，以謀取暴利。即使歐洲民眾開始怯戰反戰，歐盟的政府卻愈來愈好戰。

若全面戰爭爆發，歐洲、中東都會受禍，全球經濟又怎可旺盛呢？而大戰遽起，禍水東流，中國能逃脫美國的移禍嗎？尤其是戰爭中美國夥同歐盟，以色列獲勝的話，下一個目標便是中國，中國會更受封鎖。若俄羅斯與伊朗戰敗，中國必然更為孤立，經貿亦難拓展，危機迭起。

若美歐以俱敗，它們會接受失敗現實嗎？戰爭大有機會進一步擴大，更形惡化，世界大戰便迫在眉睫。美國軍事上失利，便換上經濟與金融戰，也可加上以色列啟動的斬首行動，特務情報主導的恐怖主義襲擊會趨活躍。美國策動的動亂、暗殺遍地開花，世界會進入混戰，無國可免，中國經濟、香港股市便被迫進入國際的戰爭期，自保不足又怎樣可興旺？

東升西降是世界大勢，但上一輪的西升東降是經一、二百年殘酷戰爭打造出來的，美西方連同猶太教、基督教會接受這樣的世界大勢而甘於衰敗嗎？這方面的鬥爭已不是國與國之間正常競爭，而變成種族、宗教之戰，沒有規範、沒有道理、沒有公義，而是不擇手段的爭奪。以色列猶太復國主義的野蠻與瘋狂，正在引領西方走入困獸鬥的死胡同。中國的正義、王道、傳統智慧，可以怎樣抗衡呢？

今後的世界是苦鬥，除非國際合力打敗美國霸權和猶太的復國主義。