入境處破偽證偷渡集團 3男判囚22至34個月

招攬台灣居民轉讓資料 機場禁區廁格交收登機證 去年11月，入境處接報指一名加國籍男子以「帶家」角色參與偷渡勾當，期間他先後與一名台灣男子及與其同行的內地漢，進入本港機場禁區同一廁格交收登機證。其後，「帶家」與內地漢分別辦理前往澳洲的轉機手續，該台灣男子逕自前往港珠澳大橋管制站。調查人員先後拘捕3人，並檢獲偽造護照，相信已搗破一個運作約半年，利誘他人提供登機證、協助人蛇製假證及偷渡的集團。涉案3人因「串謀以欺騙手段取得航空公司服務」，昨日被判入獄。

入境處總入境事務主任（反偷渡情報局）李烱超指出，去年11月接獲情報，指有一名加拿大籍男子（帶家）涉及偷渡活動。調查人員經深入調查及分析後，發現該名「帶家」與一名內地男子預訂機票，在去年11月6日飛往泰國曼谷，兩日後二人再飛返香港。「帶家」同時預訂了另一張由香港飛往澳洲墨爾本的機票，由於其行程迂迴，調查人員遂決定作進一步跟進。

去年11月6日，調查人員在香港國際機場進行跟蹤及監視，成功鎖定該「帶家」及內地男子，發現二人互相認識及一起行動。兩日後，他們從曼谷飛抵本港時，人員再次鎖定二人，當時他們表現機警，且刻意保持距離，更扮作互不認識。抵港後，「帶家」自行辦理前往墨爾本的登機證，其後他在禁區範圍匯合另一台灣男子，二人進入同一廁格。調查人員相信，該台灣男子把自己前往墨爾本的登機證轉交「帶家」後，即時離開並入境香港。該「帶家」隨後示意該內地男子進入同一廁格，相信是把非法取得的登機證交予他用作偷渡。

2人圖往墨爾本 閘口被截獲 未幾，「帶家」與內地漢前後腳離開廁格，內地漢前往辦理轉機手續，並分別出示在廁格內取得的登機證、及一本看似由台灣當局簽發的旅行證件辦理轉機手續，二人其後成功抵達離港層。直至他們抵達前往墨爾本的登機閘口，調查人員隨即截查二人，揭發該內地漢出示的旅行證件屬於偽造，證件上載有他的相片，但姓名則屬於該台灣男子，登機證上的資料同屬該台灣男子。

調查人員同時在該內地漢的隨身行李內，搜出一本中國護照、內地居民身份證及往來港澳通行證，確認他的真正身份為內地居民；而該名台灣男子擬從港珠澳大橋管制站離境時被截獲。涉案的35歲內地男子、48歲台灣男子及60歲加拿大籍男子，因「串謀以欺騙手段取得航空公司服務」，昨日在區域法院分別被判入獄22個月、32個月及34個月。

每次犯案收23萬 運作約半年 調查顯示，該偷渡集團提供「一條龍」服務，先利用通訊軟件招攬台灣居民轉讓個人資料偽造旅行證件，同時協助人蛇申請前往目的地所需的簽證及登機證。此外，集團安排「帶家」協助人蛇由其常住地點出發前往製造偽證的國家或地點，取得偽證後前往中轉站，然後在中轉站禁區範圍收取非法取得的登機證，最後「帶家」帶同使用偽證及非法取得的登機證的人蛇前往偷渡目的地。入境處表示，該偷渡集團每次收取23萬元，相信運作約半年，涉款超過90萬元。

入境處指出，去年經機場出入境旅客超過1,000萬人次，今年首8個月已接近去年全年數字，處方亦留意到有關情況，將不遺餘力加強巡邏，對目標航班進行抽查，並與各地執法機關作緊密聯繫和交換情報，從而預防及堵截在機場禁區交收證件等違法行為。