港鐵乘客物件着火 燒傷鄰座
【本報訊】昨日早上近9時，一名姓李（26歲）男子乘搭港鐵將軍澳綫列車前往北角，期間鄰座一名乘客的手提電風扇懷疑突然起火冒煙，李男猝不及防，恤衫左腰位置被波及燒毀，自己亦告燒傷，其他乘客見狀，慌忙四散走避。
地上遺疑燒過電池
當列車抵達油塘站後，涉事乘客與傷者一起落車報案，並在月台等候救援。救護員接報趕至，替傷者敷治包紮後，再由救護車送院治理。消防經初步調查後，不排除有乘客物件着火。
港鐵回覆表示，昨早約8時53分，一列將軍澳綫往北角方向列車駛往油塘站期間，有乘客按動緊急通話器，表示車廂上有乘客物件懷疑着火。車務控制中心接報後立即安排職員前往處理，並通知執法部門及消防處。
列車抵達油塘站後，職員隨即安排乘客落車，有一位男乘客當時坐在懷疑起火的物件旁邊，他的背部受傷，其後他被送往醫院治理。職員在車廂座椅上發現有物件燒着的痕迹，地上有懷疑燒着過的電池。港鐵其後安排該列車駛回車廠檢查，並協助執法部門及消防作進一步調查。
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