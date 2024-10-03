港鐵乘客物件着火 燒傷鄰座

當列車抵達油塘站後，涉事乘客與傷者一起落車報案，並在月台等候救援。救護員接報趕至，替傷者敷治包紮後，再由救護車送院治理。消防經初步調查後，不排除有乘客物件着火。

列車抵達油塘站後，職員隨即安排乘客落車，有一位男乘客當時坐在懷疑起火的物件旁邊，他的背部受傷，其後他被送往醫院治理。職員在車廂座椅上發現有物件燒着的痕迹，地上有懷疑燒着過的電池。港鐵其後安排該列車駛回車廠檢查，並協助執法部門及消防作進一步調查。