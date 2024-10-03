東呼即應：追巴士失敗人肉擋路 港男逼停車趁亂逃

【本報訊】有港男追巴士不果，竟趁紅燈時走到巴士車頭「人肉擋車」，怒目凝視司機迫令停車10分鐘後，最後竟成功登上另一輛巴士離開，令網民嘩然。有網民在社交平台上傳照片，可見一名戴帽的年輕港男，因追不到巴士，竟然趁紅燈時候衝到巴士前面以「人肉擋車」，期間還要怒視司機，一副「我上不到車你們都不用指望離開」的樣子。

擾攘10分鐘 笠水跟大隊轉乘 據了解，該名港男擾攘了大約10分鐘，司機最終要報案。當司機看到另一輛巴士時，就叫其他乘客轉車離開。豈料這名港男趁機和其他乘客一起上車離開，令網民忍不住大嘆，「係乘機笠水，咁樣阻住真係好冇品，又唔係冇車搭。」

有網民認為，其實香港有法例去控告這類刁民，如果次次放生他們，以後個個有樣學樣。根據《公共巴士服務規例》，任何乘客或擬成為乘客的人，均不得故意阻礙或妨礙巴士司機或任何獲授權的人，或故意分散他們的注意力，故意阻礙司機望向道路或交通視線等，違者最高可判罰款5,000元及監禁6個月。