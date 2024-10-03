東呼即應：鑽漏洞收錢假領養 無牌繁殖場真施虐

名種動物帶病棄路旁 東呼即應踢爆慘況 寵物貓狗淪為搖錢樹，以往有名種貓被打針催情，純種狗被迫食偉哥壯陽，黑心養殖場揭之不盡。最近西貢街頭有35隻貓被遺棄，全部都是名種貓，有專家分析懷疑是私人繁殖場所為，又指無牌繁殖場涉虐畜，曾有貓隻慘死籠中。網上近年掀起「跨境領養」之風，《東呼即應》接獲讀者反映，有微信群組聲稱收取800元運費及疫苗費後，可安排貓隻從內地來港，且毋須隔離。有議員直指本港動物繁殖條例只監管狗隻，未包含其他動物，政府應加強巡查。

愛護動物協會在9月24日至26日連續3晚接到匿名電話，指西貢有貓隻被遺棄，愛協事後一共發現35隻貓，全部都是名種貓，有貓隻健康更出現問題，包括患有貓癬及貓感冒。執法部門回覆《東呼即應》指，案件暫列為「遺棄動物」事件，涉事貓隻則由相關機構跟進處理，暫未有人被捕。

黑心場逼打催情針食壯陽藥 事實上，黑心養殖場全球都有，外國有養殖場為提高名種貓「產量」縮短其生殖周期，會為牠們注射刺激發情的針劑，反覆生育導致貓隻患乳腺炎以及子宮含膿。四川成都亦有狗主曾被揭發為賺錢，強迫寵物狗一日之內交配幾次，導致小狗因為「操勞」過度虛脫，要送到寵物醫院吊鹽水；還有狗主餵小狗吃偉哥壯陽，可以說是「慘無狗道」。

有關35隻貓遭棄置西貢街邊，香港愛護動物協會動物福利（營運）副總監連俊雄指，涉事貓隻全是純種貓，加上是不同類的貓，代表應該是出自私人繁殖地方。他續指，近幾年不少個案懷疑屬於繁殖場動物被當作繁殖工具，直到沒有利用價值後，就會被人丟出街。

無牌繁殖場其實難以察覺，通常被發現時已經太遲。很多時繁殖場因環境太差、氣味惡劣被人投訴，入屋調查時才發現裏面很多貓狗堆積，已經變成由非法繁殖導致虐畜情況出現。連又透露，見過繁殖場有些貓掛在籠中過身，有些貓全身毛髮打結，瘦弱且出現很多健康問題。

內地群800元速遞貓隻到港 有讀者反映，在內地微信群組有人聲稱只收取800元運費及疫苗費，就可安排貓隻運送至香港，更有運輸公司以「即日抵達不須隔離」吸引顧客。其實本港有很多網站自稱「領養」貓狗，甚至可以領養僅兩三個月大的純種年幼貓狗，連俊雄質疑是真的被人棄養，或由內地運來，還是由不法繁殖場出來。

針對動物繁殖及售賣出現的種種亂象，議員劉國勳認為法例有明顯漏洞，政府有必要盡快檢視。他表示，本港現在的動物繁殖條例只是監管狗隻，但是貓、兔或其他爬蟲類的動物仍然未有監管，有關法例亦未涵蓋網上的貓狗買賣。

劉續稱，政府於2017年已修例，所有繁殖場經營者需申領牌照以打擊非法繁殖，如果屬非牟利性質的動物領養可申請豁免。不過，有不法分子利用領養來鑽法律漏洞，即使不是明買明賣，卻收取一點其他費用作為代價。政府於今年4月再修例，規範寵物店在買賣貓時要加大活動的空間和植入晶片，但沒有規管私人繁殖在內。劉認為政府要加強巡查，避免假領養真繁殖，最終令動物受苦。

有村屋衞生環境惡劣，卻飼養大量狗隻，猶如毛孩煉獄。 東呼即應、功夫茶爆料熱線 內地有人透過微信群組，聲稱收取800元費用，就可以將貓隻運送至香港。 連俊雄