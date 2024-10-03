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財政預算案 明年2‧26出爐

【本報訊】新一份財政預算案將於明年2月26日發表。根據立法會明年會期的文件，財政司司長屆時會在立法會大會公布財政預算案，財委會會於4月7至11日舉行特別會議進行審議。
立會料4‧30表決
立法會大會隨後會在明年4月16日及17日恢復二讀辯論，預料會在4月30日表決財政預算案。
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