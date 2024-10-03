調查：金錢觀有別 3成情侶關係破裂

【本報訊】金錢觀的分歧及處理金錢問題，往往影響情侶關係，有團體公布一項調查，結果發現32%受訪者曾因金錢觀分歧導致情侶關係破裂，其中最常見的分歧是其中一方過度消費，佔43%；另外有37%認為伴侶的儲蓄習慣不同，32%則認為其中一方儲蓄不足，而18%受訪者表示和伴侶的爭執大多數與金錢有關。

團體訪問2,000位目前處於異性戀情侶關係的香港和新加坡成年人，不少受訪者均沒有完全透明地向伴侶披露自己的財務狀況，29%受訪者承認自己有伴侶不知道的儲蓄帳戶，23%受訪者承認有未告知伴侶的債務。同時，49%受訪者表示如果伴侶在財務、收入或債務方面有所隱瞞，就會認為對方不誠實，35%受訪者甚至表示永遠不能原諒對方。

團體倡坦誠溝通 不過，78%受訪者認為與伴侶討論金錢可以讓彼此的關係更加穩固，56%受訪者認為與伴侶間經常討論與金錢相關的話題，有助提升關係。團體建議在一段關係初期就可以開始討論金錢話題，最好是在大家作出任何重大承諾或財務決策之前，亦要確保雙方處於不批評、公開和坦誠的環境，以關懷和理解去討論，而誠實並透明地向伴侶分享財務狀況，更有助伴侶了解雙方的狀況。