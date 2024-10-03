涉受賄600萬助中標 控兩人

【本報訊】廉署昨日落案起訴一名電子組裝儀器製造商前總監以及一名商人，控告他們涉嫌與另一名科技公司股東協議收受對方賄款共逾600萬元，以協助該科技公司獲選為電子組裝儀器分銷商。二人目前均獲保釋，將在今日於東區裁判法院應訊。

兩名涉案男子分別是劉偉亮，49歲，香港先進有限公司（前稱先進太平洋（香港）有限公司）（先進）前銷售總監；及王煜昕，46歲，商人。二人同被控一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條及《刑事罪行條例》第159A條。

本案於2019年1月至2023年1月期間發生，劉偉亮於案發時任職先進銷售總監，負責銷售先進的產品及處理分銷商相關事宜，他於2023年1月離職。商人王煜昕則涉嫌於案中擔當中間人。廉署早前就先進分銷商相關事宜接獲貪污投訴，遂展開調查，發現劉偉亮涉嫌經王煜昕與該科技公司股東達成賄賂協議。

科技公司獲選為分銷商 根據賄賂協議，該科技公司股東涉嫌向劉偉亮提供金額為該科技公司兩成銷售利潤的賄款作為報酬。調查發現，該科技公司獲選為先進分銷商後，於案發期間共售出逾1,000部先進的電子組裝儀器，涉及賄款逾600萬元。