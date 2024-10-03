羅傑承與長女被申破產 司法機構排期11‧26審

兩案的破產呈請人均是Ho Jadeson Ging Bunn，兩名答辯人分別是羅傑承及其長女羅雪儀。由於破產呈請書不開放予公眾人士查閱，現時公開的資料並無披露與該案有關的欠債詳細資料。

涉貪澳門判囚 潛逃至今

據早前報道指，羅傑承生於澳門，十多歲已投身社會，九十年代由澳門轉戰香港，從事地產投資、娛樂及體育業務，與港澳商界的關係千絲萬縷。羅傑承於2012年與劉鑾雄，被指以2,000萬元賄賂澳門前運輸工務司司長歐文龍，以獲取澳門樓盤「御海‧南灣」5幅土地的批給，遭澳門檢察院起訴行賄及洗黑錢罪名，兩人於2014年缺席受審下被初級法院裁定罪成，各被判囚5年3個月，其後多次提出上訴全被駁回，但兩人最終沒有到澳門服刑，一直逍遙法外。案件編號：HCB 6704、6705/2024