網上煽惑殺林鄭 退休漢罪成候懲

【本報訊】一名退休人士涉嫌在網上發貼文，表示要認真考慮如何殺死前特首林鄭月娥，因而被控一項煽惑他人蓄意嚴重傷人罪。他不認罪在區院受審，辯稱發貼文是為了開玩笑。區院法官陳廣池昨日裁定被告罪成，並指不接納被告說法，明言政治現實的真道理是世界上沒有絕對的言論自由，在當時社會氣氛等大環境下，任何激進行為已經不能視為天馬行空，絕無可能。法官下令被告須還押至下周一（7日）判刑。

61歲被告潘德恕，報稱是退休人士。他被控煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害罪，指他於或約於2020年2月4日，在香港非法煽惑其他不知名人士，非法及惡意地導致林鄭月娥身體受嚴重傷害。

控方開案陳詞指，2020年2月4日，被告利用Facebook帳戶發布內容為「真係認真諗吓，點樣殺死林鄭」的貼文。該貼文引來43個回覆。被告在貼文留言說「幫手籌一支曲尺一支來福各50飛子彈，唔該」、「收買波叔，約出嚟見吓面」。被告不爭議他發布涉案貼文及留言，本案的爭議焦點是被告的犯罪意圖。

稱屬玩笑 不獲接納 控方指，被告在警誡下不滿意特首林鄭處理疫情和反修例事件，對林鄭管治不滿，因此說話亦比較刻毒。被告亦確認，他在貼文中的留言，當中包括用錢或以利益收買林鄭身邊的人、想約林鄭的丈夫林兆波見面、用槍炮及子彈、向林鄭施以美人計埋身，及落詛咒要令林鄭癱瘓甚至是殺死她，才可以制止她作惡等。被告解釋他發布貼文只是為了開玩笑，不認為他的朋友會付諸行動。惟法官指，被告是低估在當時環境氛圍他貼文所會產生的效應，被告不能實行並不等如不是煽惑他人行事，故裁定被告罪成。案件編號：DCCC 1017/2022