船隻航行安全隱患 后海灣移除4000蠔排

【本報訊】后海灣有不少蠔排，主要集中於白泥至尖鼻咀沿岸的指定範圍內。但近年蠔排數目增加，佔用水域超出指定範圍，引致海漂垃圾和航行安全等各種問題。環境及生態局昨向立法會提交文件指出，截至今年9月中，經移除後蠔排已減少了4,000個，減幅近三成。當局建議下階段可在后海灣劃出約2,200公頃作蠔類養殖作業，並繼續以單一政府租約批出指定蠔類養殖作業範圍，以達到后海灣未來蠔類養殖活動的有效管理及可持續發展。

擬下階段劃養殖範圍 政府早前成立后海灣蠔排管理跨部門工作小組，並根據法例逐步移除后海灣約4,000個未獲發標記的蠔排，和與其相連的所有物品。截至今年9月中，工作小組已移除約2,500個蠔排，加上部分蠔排經營者主動移除其蠔排，現有蠔排約一萬個，較2023年凍結調查所得的1.4萬個減少了4,000個。目前尚剩小量蠔排有待清理，工作小組預計於本年內可完成首階段清理行動。

工作小組又指出，為令蠔類養殖活動可持續發展，預期新指定範圍內所能容納的蠔排數目，相較現有蠔排數目將會有所縮減，調整營運規模後，現有蠔民可在新的指定範圍內繼續從事蠔類養殖活動。工作小組稱，會繼續與持份者保持溝通，盡快敲定管理計劃及租約條款的各項細節；並爭取在明年上半年開展新的管理模式，又預期新管理計劃可提升該區域的航行安全和減少垃圾問題，可更有效地保護環境。