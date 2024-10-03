機管局壞腦 委獨立顧問檢討

【本報訊】香港國際機場三跑道系統工程現正進行。機場管理局昨向立法會提交文件，交代三跑道系統啟用前的準備工作及應對突發事故機制的最新情況。文件指多項相關工作經已完成或正按計劃進行，包括附屬法例的修訂、三跑道系統的飛行程序、飛行校驗、機場持份者的協調及熟習工作等，目標於今年底將三條跑道投入運作；機管局又稱已就上次機場發生電腦系統故障事故，委任獨立顧問，為所有重要及關鍵資訊科技系統的系統基礎建設進行全面檢討，研究是否可以及如何提升系統設計與基礎建設，推行所需的系統升級工作。

稱系統同時出現罕見故障 根據機管局的文件，機場在今年6月23日早上發生電腦系統故障，航班資訊未能即時更新，包括電子屏幕、網站和手機應用程式My HKG均受到影響，指局方即時啟動「冷後備」系統及應變計劃。在實施應變措施下，機場於事故當日處理航班超過1,000架次，客運量逾15萬人次。

此外，機管局稱在事故後與相關資訊科技系統供應商共同進行檢討，發現根源是系統內同時出現若干罕見故障，沒有證據顯示運作受阻是由於配置變動，或是人力干預等任何其他因素所致。局方已檢討所有重要及關鍵機場資訊科技系統的維修、後備、演習及網絡保安管控措施，以確保它們符合行業標準。

機管局稱，與資訊科技系統供應商共同設計並實施量身訂造的解決方案，包括提升相關資訊科技基礎建設設計的措施，以及更換軟件元件；啟動「冷後備」系統方面，機管局已與供應商合作，優化該系統的設計並予以實施，以大大縮短啟動該系統所需時間；以及為更有效發布航班資料消息，並已設立獨立系統，購入流動電子顯示板。局方指一旦航班資料顯示系統的「熱後備」及「冷後備」系統罕有地同時失效或未能就緒，則可以流動電子顯示板代替白板在客運大樓作應急顯示之用。