醫健：老有所醫：膽囊息肉

膽囊息肉是從膽囊內壁突出的小生長物，通常在超聲波檢查過程中偶然發現，通常不會引起症狀。然而，它們的發現可能會引起病人的擔心，例如會問是不是癌症？就算現在不是，會不會遲些變成癌症？我應該怎樣跟進？在這裏我為你們一一解答。

了解膽囊息肉 膽囊息肉的大小和類型各不相同，其實大多數是良性（非癌性）。它們分為腫瘤性息肉（真正的息肉，有可能癌變）和非腫瘤性息肉（例如膽固醇息肉，是良性的，也是最常見的類型）。膽囊息肉惡性的風險隨着其大小而增加，特別是直徑大於10毫米的息肉，有大約0.4%的機會是膽囊癌。

依息肉大小管理 膽囊息肉的治療主要取決於其大小：

•5毫米或更小的息肉：對於這種大小的息肉，由於其惡性風險較低，通常不需要進行跟進。

•息肉尺寸為6至9毫米：建議在6個月、一年及兩年時對這些息肉進行後續超聲波檢查，以監測尺寸的任何變化。如果兩年都沒有變化，就可以不用跟進。如果在兩年追蹤期間息肉增大超過兩毫米，應將其當前大小與患者的風險因素一起考慮，需要繼續長期追蹤或可能需要進行手術。

•尺寸為10毫米或更大的息肉：對於這種尺寸的息肉，由於惡性腫瘤風險增加，通常建議進行膽囊切除術。

除了息肉的大小，病人的年紀（大過60歲）、症狀（例如右上腹痛）和息肉的形狀（扁平或膽囊壁局部增厚大過4毫米）也是考慮因素，有可能要提早做手術。

超聲波檢查中偶然發現膽囊息肉可能令人擔憂，但重要的是要記住，大多數膽囊息肉是良性的，可能不需要治療。處理策略是基於息肉大小，定期監測，或相應的手術。請務必諮詢你的醫生，以了解適合你特定情況的最佳行動方案。

鄭繼志醫生

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