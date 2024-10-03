脊柱側彎矯形後可即停戴支架

【本報訊】脊柱矯形支架主要用於治理青年原發性脊柱側彎（AIS），不過當治療完成，停戴支架應採用即時或逐步方案，醫學界尚未有定論。香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院矯形及創傷外科學系的科研團隊昨日公布相關研究成果，發現AIS患者骨骼發展成熟後，即時或逐步停戴支架均不會影響矯形效果。不過逐步停戴支架的治療方案，需要患者多佩戴支架6個月，影響患者日常生活，甚至心理健康。團體指，一旦患者骨骼發展成熟，應考慮立即停戴矯正器，讓患者生活回復正常。

港大研究指不影響效果 香港約有4%青少年患有原發性脊柱側彎，佔兒童脊柱畸形個案70至80%，當中女性患者佔近八成。病人一般會於10歲後病發，不但影響外觀，亦可能引致痛楚。港大醫學院臨床醫學院矯形及創傷外科學系系主任兼臨床教授鍾培言指出，治療AIS的方案中，部分患者可透過矯正器（支架）治療，防止側彎惡化。當患者骨骼成熟，就可以除下支架，至於即時抑或逐步將支架除下，醫學界就未有共識。由於不少醫生擔心會復發，所以會採取較保守的逐步停戴方案。

矯形及創傷外科學系助理教授（研究）張穎恒就指，研究分析284名病人，分為兩組，於他們骨骼成熟後分別逐步停用及即時停用支架。結果顯示，兩者對防止側彎惡化的效果相若。不過，由於逐步停戴方案中，病人要於晚上戴回支架，為期近6個月，令患者的生活質素受影響。