赴泰打肉毒桿菌針 34歲女中毒

【本報訊】不少貪靚人士會選擇接受美容，甚至注射美容針，但都要小心中伏！一名女子上周到泰國曼谷注射肉毒桿菌毒素後疑似出現肉毒中毒，前日（10月1日）因氣促等到屯門醫院求診。衞生防護中心昨日表示，正調查個案，並再次呼籲市民，注射肉毒桿菌毒素只應由註冊醫生處方和施行。

頭暈乏力 屯院求醫 個案涉及一名34歲過往健康良好的女病人，根據病人提供的資料，她曾於上周三（9月25日）首次在泰國曼谷一處所，接受聲稱肉毒桿菌毒素注射，但未能確定有關注射人員的專業資格。

該病人自周日（9月29日）起出現頭暈和四肢乏力，至前日因吞嚥困難、胸部不適和氣促到屯門醫院急症室求診，同日入院，目前情況穩定，臨床診斷懷疑病人因注射肉毒桿菌毒素導致中毒。中心指流行病學調查仍在進行中，已將個案通報泰國有關當局。

中心提醒，在本港注射肉毒桿菌毒素只應由本地註冊醫生施行，而肉毒桿菌毒素亦可能擴散，呼籲市民注射前應先了解詳情及相關潛在風險。