34％近視者逾500度 嚴重眼疾風險高

調查揭缺認知 不了解併發症 嚴重近視可致盲，有調查更發現，父母有深近視，其子女被驗出近視的個案亦多。香港眼科學會昨日發布一項有1,400多人參加的調查，發現有三成受訪近視人士的近視度數達500度或以上，父母有深近視的受訪者中，68%在12歲以下驗出近視。學會指出，近視度數超過500度的人患各類嚴重眼科疾病的風險將大幅上升，有患者自小學起已有400至500度近視，前兩年檢查後發現視力一度僅餘三成。眼科學會呼籲深近視者要控制使用電子產品的時間，避免在光線不足的環境閱讀。

眼科學會今年8至9月進行調查並收回1,432份回應，有34%受訪者有深近視。父母有深近視者的子女較多有近視問題，但父母視力良好者，12歲以下被驗出近視的比例為38%。

香港眼科學會會長李琬薇表示，港人對近視的認知不足，逾60%受訪者甚至不知道近視達500度或以上即為深近視，還有60%的人則對近視引致的併發症不了解，及年紀愈小出現近視者，近視度數愈容易加深。調查發現有54%的受訪者以為只要進行激光矯視手術就可解決相關併發症，其實矯視手術降低近視度數後，各類已有的疾病風險並不會降低。

至於深近視的風險，她則指，近視度數超過500度者，患青光眼風險多過無近視者3倍、視網膜脫落風險多約20倍，以及黃斑病風險多約40倍。

籲控制用電子產品時間 李琬薇呼籲市民愛護眼睛，一般人需要控制電子產品的使用時間，不要過度用眼。在光線不足的環境中看電子產品是一種壞習慣，有機會誘發青光眼。此外，充足的戶外活動和足夠的睡眠，亦能減少患近視的風險。李呼籲，市民要正視近視帶來的風險，要將近視當作一種疾病，及時檢查及時治療。

60歲的眼病患者吳女士透露，她母親是深近視患者，自己早在小學起便近視達400至500度，後來更發展至1,300度。2023年，吳女士的眼病問題已經十分嚴重，經檢查後才發現，原來其除了深近視外還患有白內障及青光眼，視力僅餘三成。吳女士表示，一直以為白內障這類病是很老才會發生，之前從來都不知道深近視會加劇患白內障和青光眼的風險。