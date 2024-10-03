迎大熊貓安安可可 設徵名及繪畫賽

【本報訊】內地贈送香港的兩隻大熊貓「安安」及「可可」已於上月順利抵港，現正於海洋公園進行為期一個月的檢疫隔離，冀12月中可與市民見面。為了歡迎兩隻大熊貓加入香港大家庭，文化體育及旅遊局宣布聯同海洋公園為該兩隻大熊貓舉辦全港徵名比賽及大熊貓繪畫比賽。而在本港誕生的一對大熊貓龍鳳胎亦已踏入一個半月，照顧人員昨發現兩隻寶寶終於張開眼，海洋公園將有關消息上載社交平台，不少網民都指牠們「大隻咗」。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，大熊貓全港徵名比賽昨日起展開，所有香港居民可發揮創意，為兩隻大熊貓提出有意義、能夠凸顯牠們特質的新名字。參加者必須為兩隻大熊貓分別建議一個中文名字，並以不多於100字中文解釋建議名字的意義；亦可以建議兩隻大熊貓繼續沿用原名並連同名字意義的解釋參賽，將設有委員會商討並選出合適名字。

至於大熊貓繪畫比賽則由本月21日起開始，將分小學組、中學組及公開組，參加者可以透過看過牠們的相片或視頻，將大熊貓的形態及特色繪畫出來，並以文字解釋創作理念，稍後在海洋公園網站會有相關細節。

大熊貓BB終於開眼 至於大熊貓「盈盈」早前誕下一對龍鳳胎，海洋公園昨日上載社交平台的大熊貓孖寶的片段中，團隊發現「家姐」和「細佬」剛睡醒時，兩隻眼睛都微微張開，開始見到外間事物。有網民表示「大隻咗咁多，終於開眼喇」、「家姐細佬好大隻啊……好想攬攬」。