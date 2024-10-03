連日干擾煞停無人機表演 當局：天氣難料 下次多備方案

【本報訊】過去兩日兩場大型無人機表演遇「電離層閃爍」（ionospheric scintillation）而取消，令不少遊客大失所望，政府表示主辦方難以估計天氣變化，日後主辦團體會準備多些預案，又指不會因一、兩個項目而影響香港整體旅遊形象。中國香港無人機總會主席楊景賞昨早則解釋，日前曾親身在西九表演現場觀察，中午、晚上兩次測試都正常，但晚間就出現異常情況，頻譜不斷閃爍跳動，通訊局人員用儀器檢測發現「電離層閃爍」現象，最終令表演取消。

頻譜跳動 定位受影響

文化體育及旅遊局局長楊潤雄則稱，主辦方難以估計天文現象「電離層閃爍」維持時間，由於現場有眾多市民及遊客在街上等看表演後最終決定取消。楊又指，大會知道無人機未能起飛時，已在最短時間內通知觀眾，目標各方面都做到盡善盡美；而無人機表演亦非過去兩日的重點，而節目都能達到預期氣氛和效果，充分展示參加者的喜悅。他又表示未來籌備無人機表演時，會更留意可能出現的天文現象，盡量準備多些預案，但強調面對不可控的因素，仍要因應實際情況作出調動。