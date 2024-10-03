十一長假首日 飲食業迎3億元生意

【本報訊】十一長假期首日，根據入境處最新數字，本港共有22.2萬人次內地旅客入境。有飲食業界人士表示，本港推出的優惠活動帶動人流，首日的整體食肆生意額預計達到3億元，追平去年10月1日的數字，情況屬理想，若良好勢頭能持續下去，相信整個10月餐飲業會有90億元生意額。另外，文化體育及旅遊局局長楊潤雄則指，香港居民出境數字有下降迹象，反映推出優惠活動可吸引港人留港消費。

指優惠吸引港人留港 香港餐飲聯業協會會長黃家和接受電台訪問時表示，長假期首日有逾21萬的內地旅客入境，而香港市民出境數字接近20萬，可見出境人數較入境人數少。他估計因為本港有不少活動，例如煙花匯演，維港兩岸聚集大量人流，可見有助吸引港人留港消費，刺激當區食肆經濟。他指以往因為經濟問題，市民都不願意消費，人均消費減少約兩成，但今次因為特殊原因，加上過去一星期的股市非常暢旺，坦言「好多人因為股票賺了錢，在消費力度增大了」，另一方面訂酒席情況亦明顯上升了，他稱「最重要市民荷包多了錢，消費就會疏爽」。

至於本港今年經濟前景，黃家和對第4季餐飲業市道感樂觀，因為未來數天會更多內地旅客來港。根據最新消息，長假期第二日來港的旅遊團會有260團，他相信會較旅監局預期更多，整體長假期預計接近有1,000團內地旅客來港，若良好勢頭能持續下去，相信整個10月餐飲業會有90億元生意額。他又補充，在油尖旺等旅遊熱點的食肆，生意額特別暢旺，會有兩成升幅；內地旅客都不再集中在維港兩岸活動，而是到其他區探索，預計有助推動其他區的食肆生意。

文體旅局局長楊潤雄表示，長假期首日內地旅客來港的數字創疫情後單日新高，對於香港及旅遊界是很鼓舞的訊息。他指今年較去年同期有13%增長，反映推出不同優惠措施已見到有成效，成功吸引港人留港消費。

根據入境處最新數字，本港長假期首日共有約93.1萬人次出入境，當中56.6萬人次入境，36.6萬人次出境，而22.2萬人次內地旅客入境，更創疫情以來單日新高，並較去年10月1日上升兩成半。根據旅監局資料，首日共有167個內地團訪港，當中74%為過夜團。