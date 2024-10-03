逾20萬在職貧窮 多為服務業

【本報訊】貧窮問題惡化，飯碗不保的失業者固然難逃貧窮厄運，但20多萬在職人士亦墮「貧窮網」，有工開不代表溫飽無憂。樂施會公布的報告顯示，今年首季本港就業人口有330萬，當中在職貧窮人口超過20萬人，佔整體6.1%。在職貧窮人士中，超過一半為全職工作人士，近六成每周工作時數超過35小時。當中最多人為「服務及銷售人員」，佔整體36%，其次為「非技術工人」，佔21.4%，兩者合計佔整體57.4%。

貧窮率最高的職業為「非技術人員」，達13%，而「機台及機器操作員及裝配員」與「服務及銷售人員」的貧窮率則有10.5%，並列第二。樂施會解釋，在職貧窮的主因包括工作時數、工資水平及家庭人數，由於「非技術工人」及「服務及銷售人員」時薪中位數為整體職業中最低，只有約56元，遠低於整體職業時薪中位數80元，而且後者所屬的「零售、住宿及餐飲服務」每周工時中位數由去年的40小時減至36小時，導致在職貧窮問題在該兩職業最為嚴重。