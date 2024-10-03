貧富懸殊愈扶愈衰 家庭月入近82倍差距

首季貧窮率逾2成 139萬人處困境 疫後百業慘淡，本港貧富差距更趨嚴重！樂施會昨日發表《香港貧窮狀況報告2024》，指今年首季度香港整體貧窮率達20.2%，逾139萬人處於貧窮狀態，非經濟活躍人口（即長者、家庭婦女等非打工族）的貧窮率更高達33.1%。該會分析港人月入中位數，發現最低與最高收入的家庭月入差距達81.9倍，貧富懸殊空前。對比疫情前的2019年，本港65歲或以上的貧窮長者人數超過58萬，較5年前急增42.9%；獨老和雙老貧窮住戶合共高達26萬，反映本港貧富懸殊及長者貧窮問題愈發嚴重。

最窮家庭月入中位數1600元 樂施會根據政府統計的人口及收入數據分析本港貧窮現象，發現最貧窮的10%住戶家庭月入中位數僅得1,600元，較疫情前2019年少54.3%；最富裕的10%家庭，月入中位數達13.1萬元，較疫前多9.3%。該會港澳台項目總監黃碩紅指出，貧窮人口增加與人口老化有密切關係，因為本地的「獨老、雙老」家庭佔貧窮戶近40%。他們無工作收入，又無子女，2000年才開始的強積金計劃對他們保障亦不大，令該群組生活較為拮据，加上經濟環境差，疫後恢復未如預期，拉低貧窮人口收入。

相反，高收入組群疫後恢復較理想，收入顯著增加。這批教育水平高、具專業背景的人士，近年每年均有薪資調整，「一升一跌」之下，令本港貧富差距進一步擴闊。

無業長者4成屬貧窮人士 樂施會研究及倡儀經理梁名峰則指，首季非經濟活躍人口中，65歲以上長者佔56%，而其貧窮率高達41.2%。同時，女性佔整體非經濟活躍人口近60%，與其肩任「料理家務」責任有關。

樂施會總裁曾迦慧表示，政府在即將推出的施政報告中，應加大力度扶貧。針對獨老、雙老問題，她認為政府應建立相關數據庫，為有關長者提供更多支援，並為有志長者提供重返職場的機會及協助。婦女就業方面，她就建議港府對託兒方面增加援助，為婦女提供就業空間。