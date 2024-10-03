經路軌供電 不慎墮進更危險

【本報訊】機場旅客捷運系統（APM）出現小童陷月台與列車之間罅隙的驚險事故，曾任港鐵工程師的議員張欣宇對事件感到憂慮。他當年主要負責觀塘綫及荃灣綫，曾發現有小童或身形較瘦的乘客上落車時不慎「差錯腳」，踩入月台與車身間的空隙，需要職員及其他乘客協助離開，但市區鐵路的供電網架空於列車之上，路軌沒有通電；機場使用的APM卻是路軌通電，若乘客不慎墮軌，相關人士有較高觸電風險。

無異物監測系統 張欣宇指出，市區鐵路的供電網架空於列車之上，即使有乘客不慎跌落路軌，只會造成皮外傷，且市區鐵路設有異物監測系統，列車車門打開後，若果系統檢測到月台與車廂之間有異物，車門不會關上，列車亦不會駛出。

但是機場APM卻不同，據他所知APM並無相關監測系統，即使有物件卡住在月台或列車之間，車輛可以照常行駛，風險較大。而且，APM走線一般較直，車身與月台應該較緊貼，罅隙較窄，按理不應該會出現相關事故。

隨着機場三跑道系統即將投入應用，機管局正興建更多集體運輸鐵路系統，張欣宇認為，若現有APM設計存在問題，新建的系統或存在同樣的設計問題，機管局有必要嚴肅跟進，而政府監管部門同樣需要有所跟進。