獨家報道：天眼直擊女童搭機場捷運 墮月台凶隙險斷魂

航空樞紐事故頻 列車爆火花危象環生 香港國際機場正致力疫後復甦、力保航空樞紐競爭力，但機場旅客捷運系統（APM）自去年底起的大半年間卻接連發生3宗驚險事故，包括一名兒童去年底乘車時身陷列車與月台之間的罅隙、險釀墮軌嚴重事故；今年初，在東場離港月台又有俗稱S38波口的路軌道岔破裂事件；暑假中一輛APM行駛時車尾大爆火花、幸無火燭事件。機場管理局確認當中兩宗事故，卻指沒發現有兒童跌進月台罅隙的通報。有工程師背景的議員張欣宇直言幾宗事故問題嚴重，尤其「小童疑陷罅隙是相當嚴重的事故，機管局需要檢視同改善APM嘅設計。」機電工程署則指，機管局沒有向該署通報上述3宗事故，將深入調查疑似兒童跌入路軌事件。運輸及物流局則促機管局提供資料協助調查，議員指，將在立法會鐵路事宜小組跟進。

機管局一度否認事件 終稱會向機電署交報告 該3宗事故中，兩宗均有閉路電視片段為證，其中一段影片拍攝時間料為去年底，畫面顯示，一名年約5至6歲的女童疑與家人在月台準備乘搭APM，女童在沒有家長牽手的情況下步入車廂，期間女童疑似踩空，突然跌進列車與月台之間的罅隙，幸附近有成人立刻施救。車廂內的片段亦攝得女童墮軌一刻雙手按着車廂地板的一幕。影片曾攝得月台職員持對講機通話的鏡頭，但不知內容。本報循多個渠道求證，得悉影片攝於機場通往海天中轉大樓的APM系統內碼頭，月台閘門上方標示有「內地/澳門」字樣，有熟悉機場環境的人士亦確認相關地點。

本報反覆向機管局查詢事件，該局先是否認有小童跌進罅隙事件，經再度跟進，卒於昨晚改口，指今年1月已接到機電署調查的要求，但該局基於私隱例沒保留去年11月的閉路電視紀錄，調查亦無發現，現會根據影片等重新徹查，一個月內向機電署提交報告。

管理機制被指更大問題 本報將相關影片交予張欣宇觀看，他直言驚訝及憂慮，坦言硬件問題尚可處理，最憂慮的是機管局「唔知呢件事」，「片段擺明係閉路電視片段，內部人肯定有睇過，但係唔知點解冇上報」，反映機管局管理機制有問題，「有機會令到其他問題都隱形咗。」他形容，相關事故令人「害怕」，因APM的供電網在路軌，若女童不幸跌落路軌，很大機會觸電身亡。且APM沒有異物監測系統，信號系統有機會「夾着人」照樣關門並開車，他質疑事件嚴重「有好大問題」，機管局必須向機電工程署通報，「立法會鐵路事宜小組委員會都要開會跟進。」

離港月台路軌道岔破裂 APM另一宗矚目事故的影片攝於今年暑假，一列行駛中的APM疑與路軌摩擦，車尾突然爆出火花，畫面驚悚。而第3宗事故則發生於今年初，東場離港月台發生一宗S38波口（路軌道岔）破裂事件。

張欣宇表示，波口用於控制列車的行駛方向，屬列車運行的關鍵組件，觀乎裂紋深淺，工程團隊經判斷後，可決定何時維修；若果裂縫較深，例如列車行過有怪聲、不正常的震動等，則需要即時停駛及維修。他又指，APM的供電網在路軌，行車隧道內裝有不同金屬設備，例如風喉、管線等，若相關設備出現鬆脫，有機會被列車行駛時產生的風壓扯甩，繼而吹落至路軌，產生火花，嚴重或會導致跳電，令列車即時停駛。

機管局承認今年1月，維修人員於APM隧道內進行例行檢查時，匯報並建議檢查一個轉轍器石屎底座，局方即時安排結構工程師檢查，經檢查後確定沒有結構安全問題，列車運作沒有受到影響。至於今年7月APM爆出火花的影片，則是APM隧道內有外層帶金屬的紙屑掉落路軌，引起輕微及非常短暫的火花，強調火花沒有觸發火警偵測系統，列車安全及服務沒有受影響。機管局強調，以上兩件事件均不構成安全問題，亦沒有對列車服務造成影響。

機電署則稱，根據署方紀錄，機管局沒有向署方通報上述提及的3宗事件。署方已就本報查詢的事件與機管局跟進。根據機電署調查，其中轉轍器損壞和涉及旅客捷運系統隧道內出現火花的情況的兩宗事件，並不屬於《機場管理局（旅客捷運系統）（安全）規例》附表所描述需要通報的事故。

至於據報於去年底發生懷疑兒童掉入軌道與車廂之間的空隙的事件，機電署指會深入調查此事件，並已經要求機管局提供資料以協助調查。記者陳施敏