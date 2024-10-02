奢言劏房清零 窮人棲身何方

新一份《施政報告》即將於本月發表，特首早前落區大演親民騷，提到屆時將公布取締劣質劏房詳情，甚至誇誇其談要將劏房清零。回歸廿多年，歷屆特區政府皆聲稱要解決房屋問題，但問題非但無解，危機四伏的劏房反而遍地開花。本報訪問了一個典型劏房家庭，一家三口擠在百多呎的唐樓劏房內，卻因為面積可能未達劣質標準而取締無期。

受訪的一家三口已輪候公屋多年，依然未獲派上樓，本欲申請過渡屋，卻因為地點偏遠且設有居住期限而卻步。戶主夫婦年紀不輕，兒子亦有19歲，但狹小的劏房連轉身都有困難，兒子連唯一的彈結他興趣也無法發展。現在正值青春期本應展翅高飛，卻礙於現實而有志難伸，甚至不幸患上抑鬱症。實際上，正因為劏房面積實在太小，每月租金及水電煤開支卻高達5、6千元，貧賤家庭百事哀，一家人多有摩擦，非常影響感情。

特首提出訂立劣質劏房標準，不合標準的便要取締，出發點不可謂不正確，惟外界早就質疑，取締容易安置難。按2020年估算，全港有11萬戶居於「不適切居所」，當中涉及20、30萬人口。結果不旋踵，港府即「戴頭盔」，表明「當前劏房有切實居住需要，解決劏房要配合社會住屋供應，過程中要一批一批解決」；又謂「未來10年滿足30.8萬個公營房屋單位的供應目標，為處理累積多年的劏房問題帶來契機」，言下之意是取締劏房不會在短期內實現，沒有10年甚至更久不可能成事，是否畫餅充飢，不言自明。

更何況，當局訂立的劣質劏房標準可能甚為寬鬆。消息指出，百多呎有獨立廚廁的劏房並不屬於劣質，或不會被取締。以上述個案為例，一個大單位被業主劏成4間劏房，每間設有獨立廚廁，相信並非政府首要取締目標。上述受訪者便表明反對，直指所居劏房並不宜居，希望政府加快取締並安排上樓。相信這也是絕大部分劏房戶的心聲，但以公營房屋供應量始終有限、簡約公屋及過渡屋皆杯水車薪觀之，當局根本不可能一下子安排所有劏房戶上樓。

香港房屋問題存在已久，皆因過去的特區政府施政向發展商傾斜，毫不重視基層住屋問題，甚至減建公屋、停建居屋，致令問題積重難返。當一個百多呎的劏房，呎租媲美豪宅，業主出於利益計算，更熱衷於改建劏房出租，卻無視劏房存在許多結構和火警等隱患。廚廁合一又有，電線亂駁又有，渠管亂搭又有。窮人既住得無尊嚴又欠安全感，政府現在才追落後，真是談何容易。

當然，沒有人有神仙棒，港府強調要「有序清零」也算無可厚非，但若將劣質劏房的標準訂得過於寬鬆，真正被取締的數目寥寥可數，對解決劏房問題無甚幫助，則同做騷無異，肯定不符合市民期望。當局宜訂立劏房清零時間表，即使是10年又好，20年也罷，起碼也要有個死線和日期，否則只是要窮人望梅止渴，純粹為了應付上意，並無意義。