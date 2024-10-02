龍七公：中國試射導彈 美台心有戚戚

中國在十‧一前試射導彈，一來便是射程1.2萬公里的洲際彈道導彈，而且這次導彈試射是44年來首次，對上一次已是1980年。軍事界大感震撼的是，這次中國試射的導彈，無論射程、威力及落點，均與上一次有天淵之別。中國剛試射完，美國軍方已有動作，要求國會盡快增加海軍軍備開支，因為2027年可能要對華作戰了……

先說這次導彈試射，國防部在9月25日忽然拋出這個消息，指解放軍火箭軍於早上8時44分向太平洋相關公海海域發射搭載訓練模擬彈頭的洲際彈道導彈，準確落入預定海域。事前已通報了有關國家，美國也證實收到消息。

不少分析都指解放軍試射搭載模擬彈頭的洲際導彈意義重大，除了這是一次最新洲際導彈的試射外，還因為發射的時間距離十‧一不足一周，解放軍以一次試射營造了一個像閱兵活動的軍備展示，一出招便四方震動。

再看導彈本身，先聚焦射程，美國公布了這枚洲際導彈的路徑圖，指導彈由接近廣州的地方發射，然後向東海方面越過台灣、菲律賓，落在太平洋指定區域。內地傳媒報道指，這枚導彈的射程約1.2萬公里。台灣的軍事研究機構更推測，導彈的射程可達1.5萬公里，可以覆蓋美國全境。

然後看導彈威力。試射當日雖只搭載了模擬彈頭，無任何攻擊力，但有心人從導彈外形等推斷，這款導彈必是東風系列，不少人說是最新型的東風41，也有人認為是升級版的東風51，另一類觀點指是改良版、技術最成熟的東風31AG。無論這枚洲際導彈屬哪一款，都可斷定是威力十足的東風系列洲際導彈，按該系列導彈，可攜帶的彈頭由百萬噸爆炸量至核彈頭都能搭載，飛得遠、彈頭極具威脅是重中之重。

輕便快捷 難以攔截 最後看一看導彈的發射方式。東風系列經過不斷革新後，快捷、輕便、難以攔截已成最大特色，今次發射點據說是極靈活的野外發射，估計由大型軍車或火車載運發射。這種可靈活轉移導彈的方式，以及東風系列導彈可上大氣層再重返地面的方式，夠令人頭痛的吧！說到這裏，不期然想到解放軍火箭軍的網名「東風快遞」，歇後語是否快捷準時、使命必達？

洲際導彈發射後，台灣反應很大，其外務部門認為全球共同關切並致力區域安全穩定，但解放軍卻持續於區域間進行各種威脅和平現狀的軍事行為，嚴正譴責事件。隔了幾天，美國海軍作戰部長弗朗切蒂（Lisa Franchetti）發布包括「33號計劃」（Project 33）在內的海軍戰略調整計劃，指美國海軍需要保持高於實際通脹3%至5%的預算增長，因為美國海軍近年面臨預算不足、造船業衰退、艦船維護能力大幅下滑等困境，美軍有必要為2027年可能爆發的美中戰爭做好準備，種種評估的結論是美國海軍需要一支規模更大的艦隊，擺明要急急應變。