笑看天下：賀錦麗吉人之辭寡

吉人之辭寡，躁人之辭多。語言的目的，無非在表意與溝通，辭寡者大吉，辭多者多躁，且言多必失也。愈到關鍵時刻，愈能看出一個人的底蘊。11月的美國總統選舉已到關鍵時刻，民主、共和兩黨候選人賀錦麗、特朗普，無不抓緊時間出嚟拉票，尤其在一些搖擺州份，彼此盡最後努力，爭取勝利。

呢，共和黨候選人特朗普周日出席賓夕凡尼亞州伊利縣嘅競選活動時，再次提及民主黨候選人賀錦麗以及總統拜登，指兩人患有精神障礙。說是「再次」，皆因特朗普上周六喺威斯康辛州舉辦嘅競選活動中，稱賀錦麗和拜登為「腦殘」和「智障」，並指賀錦麗天生就如此。特朗普一而再地攻擊賀錦麗和拜登，用詞不但不當，簡直就係人身攻擊，涉及侮辱。阿哥，賀錦麗能夠贏得美國首位女性副總統殊榮，也是首位亞非裔副總統，同時成為首位被提名之亞非裔女性總統候選人，榮寵集於一身，竟然是「天生腦殘和智障」？太不靠譜吧！講真，若然真如特朗普所言，如果佢大選勝出，對手卻係腦殘和智障，亦勝之不武吧？

特朗普一再展示佢係「躁人之辭多」，心胸狹窄又不能容人。美國樂壇巨星Taylor Swift上月10日在Instagram發文，稱讚賀錦麗係一位「沉穩、有天賦的領導人」，並表示支持賀錦麗，特朗普隨即發文稱「我恨Taylor Swift」，老朽指佢未免顯得小家子氣，亦反映其內心冇乜自信！如今佢變本加厲，對賀錦麗人身攻擊，難怪引來部分共和黨人不滿，批評其言行令人憤慨且不可接受。反觀賀錦麗，對於特朗普嘅攻擊言論，只表示對方沒有實際計劃解決國民需求，並指美國係時候翻開新一頁。吉人之辭寡，老朽加大注碼押佢勝選。