自成一家：貿易戰成為新常態

歐盟將表決是否對中國製電動車徵收額外關稅，若該決議獲得通過，歐盟11月起就會對從中國進口的電動車加徵最高達35.3%的關稅，連同現有10%關稅，最終稅率可達45%，勢將影響中國電動車進軍歐洲市場的布局。

按照歐盟的規則，至少要有代表歐盟65%人口的15個成員國投下反對票，才能阻止對中國電動車加徵關稅。換言之，北京若不想方案通過，一定要爭取到歐盟大部分成員國支持，以及當中要有數個主要大國。現階段來看，這兩個條件都很難達到。在早前的歐盟內部成員國投票測試中，只有4個國家投票反對向中國電動車加徵關稅，另有12個國家投票支持，其餘的全部棄權。

歐盟之所以出現內部分歧，是因為各國在汽車產業鏈處於不同位置。例如支持徵收關稅的法國和意大利，都是歐盟內部的汽車生產國。法國雖然跟中國關係較好，但為了選票，也要推動採取更強硬的貿易保護措施，以支持本國電動車品牌。北京僅有與中國關係良好的匈牙利等數國支持，並不足以阻止方案通過。

中國是歐盟第二大貿易夥伴，歐盟對中國電動車加徵關稅有助保護本土產業，但也會令中歐貿易摩擦升級。雖然歐盟有可能會微調徵稅的幅度，但此舉在客觀上已衝擊中歐關係，一旦雙方爆發更大規模的貿易戰，最終只會損害到歐盟利益。

無論如何，中歐的電動車關稅爭議並不單純是貿易問題。隨着全球向綠色經濟轉型，電動車已成為汽車產業新寵，中國憑藉強大的技術創新，在全球電動車市場佔據重要位置，日益挑戰西方地位。近來歐美連番打壓中國企業，再次表明西方漸漸走向貿易保護主義，貿易戰在未來將成為新常態。