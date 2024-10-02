橫眉冷看：沒機會讓你喘氣

香港股市的全日成交額，一而再地突破歷史紀錄，在今輪升浪之前，舊紀錄是在2021年7月27日所創，當日是3,607億元；到了今年9月，股市成交額在連續兩個交易日內，先後升破4,000億和5,000億元。恒生指數氣勢如虹，在旁人看來，倒像是香港交易所旁邊就建有印鈔廠，入市的鈔票要多少有多少。好些人不禁納罕，這麼多的資金究竟是從何而來？

近年，全球中央銀行幾乎都採取量化寬鬆政策，市場從來不乏資金，只是這些白花花的銀子大都操控在金融大戶手上，這幫人到哪處去玩，如何玩法，甚麼時候才開始玩，完全是他們自己說了算。過去幾年，大部分機構投資者都將目光投放在美國股市，當地一隻股王單日的成交金額，幾乎就等於整個香港股市的單日成交金額。不過，世界永遠是輪流轉，花固然不會百日紅，但正常的花，也不會連續數百日凋謝。大戶們在彼邦玩得久了，自然就會將部分資金分到別處去。

股神巴菲特旗下的巴郡投資公司，在今年之內將原本持倉最重的美國蘋果公司售出一半。所謂「一葉落而知天下秋」，以此觀之，部分金融大戶可能正在撤離美股，好些騰出的資金，就會調到亞洲地區尋找機會。他們找到的其中一個機會，就是在香港股票市場挾淡倉。最近一波的港股升浪，大抵是由9月24日開始，當天恒指突然急升753點，部分長期看淡港股的人不信「大時代」會重臨，於是便在市場沽空，但在緊接着的4個交易日，恒指繼續升128點、795點、707點、501點。總之你愈是不相信，它愈是狂升。淡友們新建的空倉，連同以往累積的空倉，便一股腦兒地賠個精光，期間就連讓你喘氣的機會也沒有。