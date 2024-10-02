筆下風雲：自然流失 回歸正軌

終審法院海外非常任法官范理申以個人理由不續任，任期日前屆滿。不知是客套還是由衷之言，司法機構感謝他多年的「巨大貢獻」，以及對本港法治支持；去年港府曾向他頒授金紫荊星章，但法官大人並無出席領取，明顯是「落花有意，流水無情」。現在又對他千多萬謝，有沒有必要呢？

范理申已屆86歲高齡，早就應該退下火線，何況本港司法制度是否需要洋人法官來做點綴，向來爭議不斷。別說金髮碧眼的洋法官，就連部分港產法官也對國安法嗤之以鼻，往往玩弄法律放生反中亂港之徒。香港司法只有去掉戀殖心態，擺正國家安全，才能長治久安，公平正義。否則，將再多的洋法官放上神枱，也是自欺欺人，並無意義。

連同范理申，今年共5名海外非常任法官宣布請辭或不續任，分別是岑耀信、郝廉思、紀立信及麥嘉琳。其中郝廉思接受訪問時直認，是因為香港的政治局勢而請辭；岑耀信則撰文，形容香港法治處於危殆。所謂非我族類，其心必異。儘管范理申表明不續任無關政治，但有本身是大律師的行會成員對此卻無限惋惜，估計范受到英國方面的政治壓力脅迫，促請港府游說海外資深法官來港出任海外非常任法官云云，真可謂皇帝唔急太監急。

香港已進入良政善治新時代，中央已掌握全面管治權，司法制度是否真的仍然需要這麼崇英戀殖，必須要加入洋人法官才叫做有公信力，怎能不令人懷疑？有些人總是認為外國月亮特別圓，走了一些洋人法官就彷彿香港司法要土崩瓦解似的，這究竟是甚麼邏輯和道理？本港司法至今人心未回歸，連頭頂那個假髮也不願脫下。洋人法官自然流失是香港司法回到正軌的必然過程，非但不用大驚小怪，反而是好事。