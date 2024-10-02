強詞有理：美軍的焦慮

美國是世界歷史上最好戰的國家，這不是抹黑，而是出自美國前總統卡特之口。好戰，儼然已成為美國文化基因的一部分，所以每隔一段時間，就有人發出戰爭叫囂。美國海軍作戰部長弗朗切蒂早前發布最新的《美國作戰海軍領航計劃》，聲稱要為2027年可能爆發美中戰爭做好準備。該計劃包括「33號計劃」，旨在整合人工智能和無人系統，改善維修、訓練和招募水平，保持在印太地區的戰鬥優勢，確保至少80%的軍艦、潛艇和戰機能在短時間內投入作戰。

表面上殺氣騰騰，實際上還是底氣不足。老美之所以不斷強調保持軍事優勢，就是因為軍事優勢已經不多。隨着製造業衰退，美國軍工生產能力和高峰時期已不可同日而語，負責維修艦艇的船廠嚴重不足，要確保至少80%的軍艦、潛艇和戰機能在短時間內投入作戰，又談何容易。美軍號稱擁有11艘航母，看似威風凜凜，全世界無處不在，其實有的航母已服役近半個世紀，以致嚴重老化，進廠維修多過出海航行，根本不可能同時出動，短時間內能有三、四艘航母投入作戰就很不錯了。

其中「華盛頓」號航母曾創下進廠維修5年10個月的紀錄，目前正在維修的「斯坦尼斯」號航母預計也要5年後才能出海，有艘潛艇更已在船廠等待維修近10年了。這說明甚麼？說明美國軍工生產能力大不如前。美國海軍文件曾指出，中國造船能力是美國的232倍，預測中國戰艦將大幅超越美國。雖然有渲染「中國威脅論」的味道，但也不是全無根據，中國製造業產能比G7國家的總和還要多，造船能力遠勝美國何足為奇。

有外媒報道，中國正同時開建第4和第5艘航母。這並非空穴來風，當今中國確實有此能力，除了航母，其他各式軍艦更如下餃子，令人目不暇給。最重要的是，中國既沒有對外擴張的企圖，更沒有稱霸世界的野心，只需擁有足夠防禦能力，令其他國家不敢來犯就可以。不像美國那樣，為了維護霸權，美軍長期保持高強度全球部署，並以航行自由為名到處耀武揚威，搞得美軍疲於奔命，軍機和軍艦超負荷運轉，自然事故頻生。

老美揚言要為2027年爆發中美戰爭做好準備，其焦慮感可想而知。時間在中國這邊，到時候美軍是否敢跟解放軍正面對碰，實在令人懷疑。