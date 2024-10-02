龍吟虎嘯：中美開仗為何是2027

這些年來，美國政界、軍方、輿情、智庫多認為，中美若開戰會在2027年。為甚麼是2027年？並無實在和過硬的理由，更無靠譜的情報，只是「估」而已。一是2027年是解放軍建軍100周年，解放軍要在這個極具歷史意義的時日「解放台灣」，完成中國統一；二是2027年中國共產黨召開二十一大，這時解放台灣、統一中國更能彪炳青史，是中華民族偉大復興、實現強國目標的豐功偉績。

沒有共產黨就沒有新中國；沒有共產黨就沒有強盛輝煌的新中國，就沒有中華民族的偉大復興。因此，2027年是極具時代意義的時刻，一定要和中國共產黨的歷史和領導相聯繫，況且以現在的力量和條件，把解放台灣、統一中國鎖定在2027年，是完全沒有問題的。這裏還有一個前提是必須的，那就是「武統」，只有武統，大陸才能夠在指定的時間完成統一。美國方面也是看到了這一點，才把中美可能一戰的時間鎖定在2027年。

於是，美國要全力為2027年中美開戰作準備，美國海軍作戰部長近日發布美國海軍戰略調整計劃，明確表示是要應對2027年可能爆發的中美戰爭。這位美軍部長說，這份最新制訂的《美國作戰海軍領航計劃》，除了為2027年可能爆發的美中戰爭做好準備，還要增強美國海軍的長期優勢，要整合人工智能和無人系統，改善維修、訓練和招募水平，確保至少80%的軍艦、潛艇和戰機能在短期內投入作戰。

這份計劃同時指出，中國擁有世界上最大的造船能力，國防工業基礎已進入戰時狀態，中國海軍還結合火箭軍、太空軍、空軍和網軍，整合成為專門用於打擊美國的聯合作戰系統。為了應戰中國，該計劃還指美國海軍需要保持高於實際通脹3%至5%的預算增長。

看來，美軍的緊迫感相當強，2027年很可能是個打大仗的日子，也說明老美要介入台海之戰，與大陸刀兵相見。