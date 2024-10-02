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行山失足 69歲翁墮坡傷

【本報訊】昨晨8時許，一名姓廖（69歲）男子在大帽山行山，期間至城門水塘一個集水池附近，懷疑意外失足，由約兩米高山坡墮下受傷，遂自行報案求助。
自行報案 清醒送院
消防接報登山搜救，其後尋獲事主，他獲救時清醒，經敷治包紮後，再由救護車送往仁濟醫院接受治理。
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