10月2日(三)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月02日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
行山失足 69歲翁墮坡傷
【本報訊】昨晨8時許，一名姓廖（69歲）男子在大帽山行山，期間至城門水塘一個集水池附近，懷疑意外失足，由約兩米高山坡墮下受傷，遂自行報案求助。
自行報案 清醒送院
消防接報登山搜救，其後尋獲事主，他獲救時清醒，經敷治包紮後，再由救護車送往仁濟醫院接受治理。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20241002-1002_00176_264/行山失足--69歲翁墮坡傷
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc