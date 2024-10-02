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青衣海域船員不適 飛服隊直升機送院
事主不適送院治理。（陳俊華攝）
【本報訊】昨晨7時許，一名男船員在青衣對開海域西區一號錨地一艘船上工作期間，突然感到身體不適，同事擔心其病情惡化，遂致電報案求助。
政府飛行服務隊直升機奉召到場，把事主吊起後送往東區醫院治理。事主送院時清醒，事件原因有待進一步了解。
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