垃圾站橫衝直撞 赤麂頭卡水管亡

前日傍晚，一隻腳部受傷的赤麂，突然闖入北角民新街垃圾收集站，期間牠疑受驚，在垃圾站內亂跑亂竄。警員接報趕至，赤麂失控撞向巨型垃圾桶，頭部更被卡在水管與水管之間動彈不得，最後重傷當場死亡。愛協人員以膠袋包裹屍體，交由食環署承辦商檢走處理。另在昨日早上，一隻貴婦狗遭人遺棄於北角半山一個垃圾桶內，愛協人員已檢走小狗作進一步檢查和照顧。執法部門把案件列作「殘酷對待動物」，暫未有人被捕。

前日傍晚6時許，執法部門接獲北角民新街垃圾收集站職員報案，指一隻腳部受傷的赤麂，從附近山頭闖入垃圾站內。警員接報趕至，愛護動物協會人員奉召協助，經過一番擾攘後，該隻赤麂被證實死亡。愛協人員以黑色膠袋包裹屍體，再交由漁護署人員檢走處理。

據目擊事件的巴基斯坦籍男街坊表示，他因工傷關係經常到上址垃圾站附近打躉，事發時他突然目睹該隻身長約3呎、兩呎高的赤麂，從旁邊的七姊妹道停車場跑入垃圾站，他遂以手機拍攝影片，同時致電報案求助。他形容當時垃圾站其中一道鐵閘已拉下，該隻赤麂疑因受驚，在垃圾站內四處亂跑亂竄，更不時撞向站內的垃圾桶。事件擾攘一個多小時後，該隻赤麂的頭部被卡在水管與水管之間，懷疑因此頭部重創或窒息死亡。

食環署回覆傳媒稱，前日傍晚有動物誤闖北角民新街垃圾站，執法部門和愛護動物協會人員到場處理。其後，該動物在站內死亡，屍體已由食環署承辦商收集處理。署方提醒市民，如發現受傷的野生動物，切勿自行處理，可致電1823通知漁護署跟進。

貴婦狗遭棄垃圾桶 另外，昨日早上約8時，有市民在北角半山雲景道50號富麗園對開巴士站，乍聞垃圾桶內傳出微弱動物叫聲，循聲查看下赫見一隻白色小狗疑被遺棄在垃圾桶內，遂慌忙報案求助。警員接報到場，同時聯絡愛協人員協助帶走小狗。執法部門經初步調查後，把案件列作「殘酷對待動物」，正追查狗主身份及棄下愛犬原因。據了解，該小狗為一隻約7至8歲的成年貴婦狗，被發現時沒有表面傷勢。

愛協表示，狗隻身上沒有晶片，愛協督察已把狗隻帶回愛協青衣中心作進一步檢查及照顧。愛協呼籲市民切勿遺棄寵物於街上甚至垃圾桶，並對做法予以強烈譴責。這屬違法行為，亦為動物帶來非常嚴重的傷害。