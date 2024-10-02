消委會冀與負責人會面 促舒適堡交代進展

有教練稱重開分店 證純屬坊間傳言 本地連鎖健身中心舒適堡早前宣布暫時全線結業，消費者委員會截至9月底收到5,249宗相關投訴，涉款至少1.84億元，平均每宗個案涉及金額為35,190元，最高一宗金額涉及超過202萬元。消委會總幹事黃鳳嫺昨表示，已向舒適堡了解新投資人的相關進度，但不成功。雖然曾有教練聲稱舒適堡有可能會重開，但她表示沒有收到正式通知或消息，希望舒適堡盡快澄清新進展，並交代對消費者的安排。

日前有消費者因有過百節課程未完成而入稟區域法院，向舒適堡追討餘款超過13萬元。入稟狀指，原告去年中向舒適堡購入共285節課程，包括伸展及筋膜放鬆等。該人士全額繳付超過22萬元費用，當中16萬元為虛擬銀行貸款。而截至舒適堡宣布暫時停業，該人士仍有174節課程未上，涉款超過13萬元。

本月起不再更新投訴數字 黃鳳嫺昨出席活動後向傳媒表示，觀察到新呈報的數字已經放慢較前為少，數字大約維持5,200宗，9月30日是最後一次更新投訴數字。現階段，消委會會幫消費者釐清過往的消費及使用紀錄，有相關合約的投訴人有機會可申請信用卡退款機制，期望與相關負責人盡快會面、了解後續做法。

消費者方面有很多細節要處理，她提到有很多人買了私人教練的課堂，以及需要評估是否要轉到接手新公司。雖然消費者看過條款後可以選擇轉到新接手的公司，但她指法律上假如消費者不接受，可以向新或者舊的公司作出退款安排。被問到有教練聲稱舒適堡有可能會重開，她指只是坊間傳言。

未供740員工MPF涉款300萬 舒適堡9月6日表示暫時全線結業重整業務，當時積金局確認，舒適堡未為約740名員工繳交強積金供款及附加費約300萬元。當時消委會亦發現有人2016年簽署2026年開始生效10年會籍；今年再簽2037年才開始生效會籍。直到9月12日舒適堡灣仔分店以「HEALTHY」名義重開，要求會員簽署同意書以繼續使用設施。