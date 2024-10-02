東呼即應：Phone狂的士引爆好奇心 乘客追問

【本報訊】香港人的日常生活總離不開手機。《東呼即應》於近日發現網上流傳片段，見到一位廣東話不太流利的乘客，對於乘搭一輛擺放了8部手機之的士，感到非常之疑惑。他於是便向的哥查問，還要求的哥從左至右講解8部手機究竟甚麼用途，他更加進一步查問「這些手機都是甚麼牌子呢」，又問的哥在香港開的士是否有很大壓力，的哥便說「平常心啦」。

阻手機開聲睇片 巴士客捱打

另一網上片段顯示，在一輛巴士的上層，有乘客揚聲要求另一乘客，用手機看片可否試試別那麼吵，結果便被人打兼問候。在公眾地方用手機，卻奉旨不接駁耳筒的事件，在香港真是多麼的氾濫。不要說公眾地方，就算其他地方都應該避免直接用手機揚聲器看片或講電話，以免發出聲浪影響他人。