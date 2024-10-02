自願醫保推行5年 參與度遜預期

【本報訊】自願醫保計劃自2019年推出至今已超過5年，有意見認為當局應趁機作檢討。當局最初目標為兩年達到100萬張保單，但最終3年才成事，當局曾解釋是「受到社會事件和2019冠狀病毒疫情影響」。

當局：受社會事件疫情影響 自願醫保計劃的目標是藉規範個人償款住院保險產品、增加市場透明度， 讓市民更有信心購買醫療保險，在有需要時可選擇使用私營醫療服務，從而減輕公營醫院服務的長遠壓力。

參與人士的年齡層一直維持約53%在40歲以下；約34%在30歲以下。至於對於當初兩年內達成100萬張保單的目標，計劃首年達到目標一半。政府指截至2020年3月底，自願醫保保單數目達到52.2萬。

但到了原定目標達到100萬張保單的2021年，當局向立法會提交文件指截至3月底只有79.1萬張保單，較首年只上升51.5%。當局解釋，社會事件及疫情令醫療保險市場的整體表現在2019年下半年開始放緩。即使未能達到目標，當局仍稱自願醫保在個人住院保險產品市場中「相對表現不俗」。

保單數目最後在2022年3月底才達到104.5萬張，當局說會適時優化計劃，如涵蓋的保障項目、服務收費和賠償限額等，務求緊貼醫療市場趨勢，為市民提供充分保障。2023年當局沒有再公布保單數目，但有保險公司表示已達122萬張。