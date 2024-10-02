自願醫保擬涵蓋中醫住院 承保範圍起爭端

憂私人市場抬價 倡套餐式收費標準化 全港首間中醫醫院預計明年年底分階段運作，政府早前邀請保險業界與院方商討，擬自願醫保計劃擴至涵蓋該院。對於承保範圍有分歧，有從事保險業的議員建議初期只承保中醫醫院，避免私人市場趁機推出收費高昂的中醫住院服務令保費變得不可預期。但亦有本身是中醫師的議員指出中醫治療方式比西醫便宜，即使住院亦不比西醫貴，反問一粒標靶藥和一服中藥何者更貴。

位於將軍澳的中醫醫院由政府和浸會大學公私營合作營運，提供6種分科，以及資助和非資助兩種住院服務。中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟3月曾指醫院收費65%由政府資助的服務，35%則是非資助服務，又強調原則是市民能夠負擔相關費用，但明年底才能公布相關收費。

本港目前保險只保障門診需要。本身是香港註冊中醫學會會長的議員陳永光指出，醫師會按情況決定病人是否需要住院。他舉例，過往下肢扭傷或骨折的病人經包紮治理後需自行離開，中醫醫院落成後，住院服務會令病人更方便。

不過，中醫住院服務會衍生新的保險需要，有保險業界人士稱由於未公布相關收費，將難以計算相關保費。身兼香港保險業聯會管治委員會成員的議員陳沛良建議，當局應盡快釐清中醫醫院的服務範圍及收費模式，使業界能盡早計相關保費。他又建議當局參考中大醫院的「定價收費計劃」，指出套餐式收費能令中醫住院服務價錢標準化，更容易控制成本。他說，香港保險業聯會未來會繼續與當局商討。

反問標靶藥定中藥貴 政府在2019年起推出自願醫保計劃，讓市民自願購買經認可的個人償款住院保險產品、確保產品質素及透明度。對於當局考慮將中醫醫院納入自願醫保，陳沛良指私家醫院或有興趣推出類似的中醫住院服務，但私家醫院大多收費昂貴，擔心私營中醫住院服務收費難以預計。他建議把中醫住院服務納入自願醫保計劃時應先局限中醫醫院，待業界適應後再擴展至其他私營中醫醫院。

對於自願醫保初段時間應限於中醫醫院的建議，陳永光反駁指中醫服務收費永遠比西醫低，即使私家醫院推出中醫住院服務亦不會比西醫高，又認為相關保險應一視同仁、不應因為中醫而加設收費。他以「椎間盤突出」為例，西醫可能會採取微創手術等方式治療，但中醫採取針灸、牽引、或其他保守治療同樣得到治療效果，但費用比西醫手術費低。他說中醫住院病人的病床、護理的價錢與西醫支出一樣，反問一粒標靶藥和一服中藥何者更貴，指出私營中醫住院昂貴令保費上升是「錯覺」。記者林隆輝