醫健：健康在您手：有口難言？失語症宜耐心鼓勵

不少人都玩過「有口難言」這個經典猜字詞遊戲，但對中風人士來說，用言語表達自己也非易事，因為中風或面臨「失語症」的後遺症。

我們服務過一位受到失語症影響的中風人士，他曾說：「我知你講咩，我講唔到，但我唔係傻！」對他來說，除了找合適詞語表達有困難外，不時因用錯詞彙亦令人誤會，特別在購物及點餐等需要與人溝通時。旁人的不明白及目光，都會令失語症人士感到尷尬。久而久之，大部分的回應都依靠家人或朋友幫忙，縱然心中有想法亦難以表達，亦因無人明白自己的心情而覺得辛苦。

雖然遇到不太好的經歷，這位中風人士並沒有放棄。在中心內的其他中風人士及職員鼓勵下，他學會慢慢講，一班中風人士亦與他一同外出用餐，鼓勵他點餐。當他未找到字詞時，他們會提醒一個字，讓他獨自完成點餐這個任務。他最初連說「媽媽」都有困難，經過不斷練習，現在雖仍表達不暢順，但已可簡單表達完整句子，更重要的是他一直沒有放棄與人溝通，積極面對及練習。

不催促 用精簡言詞助理解 作為失語症人士的同行者，應該鼓勵他們慢慢說，而非代替他們說話，亦不要催促，讓他們有足夠的時間表達想法。溝通時也可選擇使用精簡的用詞，有助他們理解及回應。

除此之外，亦要配合言語治療師或醫生，進行訓練及治療。若有任何疑問，應當與他們積極商討。在照顧者、家人及朋友的體諒與耐心，再加上積極訓練及治療下，可增加中風人士的信心，慢慢表達更多。若就中風復康有任何查詢，可致電3974 4624。

聖雅各福群會中風復康計劃服務經理 張潔瑩

聖雅各福群會