揮拳襲眼科醫生 拘陪診6旬漢

【本報訊】前日下午，博愛醫院一名眼科醫生，在專科門診診症期間遇襲受傷，專科門診職員和保安人員到場支援，同時報案求助。遇襲醫生耳朵、頭部及頸部受傷，被送往急症室經治理後已經出院。警員在場調查，其後在醫院拘捕一名男子，他涉嫌在陪診期間揮拳施襲，已被帶走調查。

院方表示非常關注事件，向受傷醫生致以深切慰問及提供所需支援。醫院強烈譴責有關暴力事件，對工作間暴力採取「零容忍」態度，定會嚴肅跟進及全力配合執法部門調查。院方一向十分重視員工的安全，有既定措施和指引，預防發生暴力事件，並呼籲病人及家屬，應配合醫護人員指示。醫院已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報事件。

疑不滿等候時間過長 執法部門表示，於當日下午4時許接獲報案，稱博愛醫院一名45歲男醫生遇襲，警員到場以涉嫌「普通襲擊」拘捕一名61歲男子，他已獲准保釋，須於10月中旬報到。據悉，疑犯事發時陪同妻子求診，期間疑不滿等候時間過長及醫生態度問題，繼而動粗。