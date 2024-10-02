縫針事故 護協聞檢控震驚 稱前線步步為營

4歲女心臟驟停 憂依指引亦受懲 今年5月一名4歲女童在仁濟醫院縫傷口後心臟驟停18分鐘，至今仍然危殆，涉案護士及病人助理被控虐兒。護士協會對於事件中有護士被控感震驚，指不少護士擔心按程序工作，亦可能遇到同類意外，工作要「步步為營」。他又指當局已調整相關指引，兒童縫針交由醫生負責，並確認涉案護士為該會會員，將視乎其需要提供法律諮詢服務。

涉事註冊護士張天穎及二級病人服務助理尹美君，被控於5月25日，在香港身為超過16歲而對一名4歲女童負有監護、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略該女童，其方式可能會對其帶來不必要的苦楚或健康損害。兩人於上周六（9月28日）被捕，周一（9月30日）於沙田裁判法院首次提堂，獲准保釋候訊。

所有兒童縫針 現由醫生負責 護士協會主席謝健強昨日出席電台節目時，對女童情況感到遺憾，形容事件是意外。事故發生後，醫管局在7月下旬就改善縫針指引提出4項改善建議，透過內部刊物《風險通報》通知員工，未有向公眾公開內容。

謝解釋，一般病房內是由醫生負責縫針，在急症室內才會由護士負責，並引述在職護士指，在今次事件後，涉及兒童的縫針程序已交由病房的兒科醫生負責，不會即場由護士進行。

2017年聯合醫院兩名醫生疑因開漏藥，致乙型肝炎帶菌者女病人鄧桂思出現急性肝衰竭，兩度換肝後不治，涉事醫生一度被控誤殺罪，後獲撤控。謝健強指，護士可自願購買責任保險，一旦出現醫療事故，可享有法律諮詢服務，自從鄧桂思案後，購買責任保險的護士有所增加，又確認涉案護士為護協會員，協會將視乎有關護士需要，提供法律諮詢服務。

涉事女童目前仍於瑪嘉烈醫院兒科深切治療部留醫，其父黎先生日前斥責仁濟醫院隱瞞真相，打算再以民事訴訟形式追討。醫管局早前指，個案已進入司法程序，不宜作出評論，醫護人員會密切監察女童臨床情況，提供合適治療，並會繼續與家人保持溝通、提供合適支援及解釋個案最新發展。