全港唯一11,000伏特架空電纜帶電工作隊 翻山越嶺 默默守護供電系統

中華電力有限公司 （中電） 供電網絡中，逾三成為架空電纜，較易受天氣、外物及環境等外來因素影響，因此電力設備在長期運行中需要經常測試、檢查和維護，以維持中電供電可靠度達99.999%的表現。全港唯一一支11,000伏特架空電纜帶電工作團隊，在不需要安排計劃停電的情況下，肩負起日常維修架空電纜的重要任務，為家家戶戶提供穩定可靠的電力。

克服高空及高壓工作的「超級電工隊」 中電北區特別項目經理楊勇達作為團隊主管，負責帶領團隊20名工程人員進行架空電纜的日常檢修工作。他們來往九龍、新界郊區的山頭野嶺，攀上10米高的電線杆，在不需要安排停電的前提下，執行各項預防性檢測及維修保養工作。戶外高空工作日曬雨淋，前線人員都需要較佳體能，而且膽量小一點也未必應付到。

配電網絡的架空電纜電壓高達11,000伏特，究竟11,000伏特是甚麼概念？簡單而言，一般家庭電器是220伏特，而架空電纜的電壓就是家電的50倍，可以想像帶電工作團隊是在「高壓」環境下工作。因此，帶電工作對安全措施及技能要求非常高，團隊在颱風吹襲期間也要24小時候命，一旦出現突發事故，颱風後便要協助維修。

全副安全武裝 全方位培訓考核 帶電工作聽起來充滿危險，但只要依足程序，做足安全措施，便可確保工程人員的安全。帶電工作人員在操作過程中要佩戴全副安全裝備，包括安全帽、絕緣臂袖、絕緣手套、阻燃服及防衝擊眼鏡，帶電部分亦要鋪上絕緣屏障，以充分保護工程人員由頭至腳的安全，確保「360度防護」。

楊勇達表示，視乎維護工作的複雜程度，每次進行帶電工作均會由三至五名工程人員分工合作，他們有交替機制，亦有安全監察員在地面觀察，與電線杆上的隊員溝通並提點，另有一名隊員協助運送工具至電線杆上的操作人員。他們在工作前要先做好風險評估，仔細評估所有工序及注意事項，並檢查設備是否齊全。全組人員亦會在開始工作前再商討工作流程，將風險減至最低。每名隊友都肩負重任，互相協作、不斷溝通才能完成任務。

從澳洲引入帶電工作技術 減低對市民的影響 中電在1998年從澳洲引入帶電工作技術，令工程人員在不需要安排計劃停電的情況下維修，亦可於其他維修計劃中減少受影響的範圍。帶電工作對理論知識、操作技術等要求都很高，在加入帶電工作隊前要經過一系列本地和海外技術在職培訓及筆試、模擬試和面試三項考核，為期三年，以確保每個工程人員對電力系統、帶電工作、架空線路等範疇有充足的知識及技能。

楊勇達於2005年加入中電，輾轉在不同部門工作過，於2015年與帶電工作隊成員一同到澳洲受訓，其後於2018年正式加入團隊。楊勇達稱，帶電工作雖然充滿挑戰，但獲得很大的滿足感。有時團隊入村維修時，村民以為要先停電後維修，但當被告知不用影響電力供應時，村民都喜出望外。他又指出，團隊亦要參與其他維修計劃的支援工作，例如為受影響的架空電纜「剪Jumper」，即在計劃停電範圍較大時，在關鍵線路剪開受影響的電纜，縮窄受影響範圍，令他能感受到自己的工作是切切實實幫助到社區。

除了管理帶電團隊外，楊勇達亦是中電桌球隊的成員，在多次行際桌球比賽中獲得不少獎項。他形容打桌球要求全身心的協調，眼、手、腦之間的配合，打桌球所訓練的冷靜頭腦和縝密的心思，與帶電工作隊需要具備的心理質素相似。雖然桌球是他的興趣，但公餘時間首要還是陪伴家人，尤其是他兩名分別5歲及8歲、正處於成長階段的子女，「公餘時間特別珍惜同家人嘅相處時間」。楊勇達重視親子關係，常與他們溝通，長子亦以爸爸的工作為榮。

進行帶電工作時，工程人員須穿阻燃衣，佩戴安全帽、絕緣臂袖、手套及安全帶，電線杆亦要鋪上絕緣屏障，確保安全。 每次進行帶電工作前都要先做好風險評估，仔細評估所有工序。（陳德賢攝） 楊勇達表示，打桌球所訓練的冷靜思維與帶電工作所需的特質相似。 我要俾個Like