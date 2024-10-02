睇戲半價現人龍 長者指吸引力不大

【本報訊】配合十一假期，昨日有多項交通設施、商戶提供折扣優惠，包括戲票半價、餐廳提供折扣等，吸引市民及遊客。昨午約2時，本報記者到旺角一間戲院視察，發現人龍由戲院排到街上，售票處、取票機均有不少人在排隊。有市民表示戲票半價「真係好平」，特地外出睇戲；亦有市民因「唔想逼」而不打算北上，又指雖然戲院「排長龍」，惟不少場次仍然「有位揀」。

林太與家人趁假期來旺角看電影，表示自己要買長者票，所以戲票半價吸引力不大。市民Tony則表示，假日北上人流太多，「唔想逼」寧願留港逛街，留意到半價便順道睇戲。雖然沒有預先購票，但他指購票上仍不算太難，開場前約一小時仍「有位揀」。

吳小姐指，平日戲票很貴，所以趁半價與男朋友來睇戲。她買了晚上7時的場次，表示購票上不算困難，「最少有一半空位」。她又提到，假期留港是因為「唔想同人逼」，不過十一假期大量遊客訪港，令街上亦較擠擁。

食肆優惠 人流未見增長 食肆方面，有部分餐廳就提供全場七折優惠，有食客直言有優惠「抵食」而光顧，亦有市民認為國慶只有一日假，相信較多人會選擇留港吃喝玩樂。不過，有食肆反映人流未見增長，與平時差不多。有店員更表示，有客人因不知道有優惠，以為餐廳少收錢，鬧出小誤會。