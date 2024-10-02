無人機電離層閃爍干擾 表演第3度取消

疑太陽風暴累停飛 港受影響專家稱奇 昨晚9時在維港上空上演的煙花匯演，原定會有無人機配合匯演，但在表演前約8分鐘，港府公布指因維港上空出現「電離層閃爍」現象，令無人機無法接收到良好的衞星定位信號無法起飛。雖然在演出前約兩個多小時，曾有小量無人機在維港上空試飛，但最終仍無法表演。是次亦是近日舉行的無人機表演第三度「放飛機」。而由旅遊事務署主辦，原於周一（9月30日）舉行的無人機表演，亦懷疑因太陽風暴受到嚴重干擾而取消。香港氣象學會發言人梁榮武昨日出席電台節目時表示，對香港的緯度受到太陽風暴影響感到奇怪。

據梁榮武解釋一般而言，太陽風暴對南北極會造成較大影響，地理位置愈北受到影響機會愈大，估計大會擔心信號受電磁波造成噪音及干擾，若起飛易出意外，而作出停飛的決定。梁又指，太陽風暴是因太陽內部活動猛烈造成耀斑爆發，高能量粒子有機會射向地球，當高能量粒子進入地球電離層時，太陽風暴便與電離子產生作用，令電磁場劇烈改變，敏感及精密儀器有機會受到影響甚至損壞。

風暴長11載 今明兩年高峰 梁指，過去亦有輸電網因太陽風暴而受到破壞，造成停電。他又表示美國的人造衞星近期亦有發出太陽風暴警告。梁續指，太陽風暴周期長達11年，今年和明年均是高峰，因此全球多地早前曾出現極光。

新生代千人合唱加破紀錄的2,099架無人機表演，但節目在9時仍未開始，主辦單位其後才公布無人機無法起飛，大會最後採用事前預備的應變方案，在電視直播用上早前無人機預錄片段。有旅客指大會無作出任何公布。而原定在9月21日在灣仔海濱舉行的黃大仙寶誕的無人機匯演，亦曾因信號接收不穩而需取消。

議員葛珮帆表示，據了解周一晚華南地區所有無人機表演都未能演出，與早前黃大仙取消表演的情況一樣。她認為吸取了這兩次的經驗，各主辦單位必須備有應急方案。她指一旦遇到「電離層」嚴重干擾，或其他突發情況，應盡早向市民及旅客解釋清楚情況，並通知無人機表演大有可能取消，讓旅客知道此乃天文現象，而非技術失誤，且有所準備，以免影響香港形象。