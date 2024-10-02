33萬人夾岸賞煙花 即日客趕羅湖尾班車

【本報訊】璀璨煙花耀維港。昨晚9時，十一煙花匯演揭幕，本來由首次加插的無人機表演打頭陣，拼砌熊貓、「75」等圖案，但表演開始前3分鐘，當局公布取消，並用廣東話和英文廣播提醒市民已取消，大批市民失望，但隨即已投入晚上9時05分開始的煙花匯演，超過33萬市民和遊客在維港兩岸觀看，不少攝影發燒友昨午已提前「霸位」欲大顯身手，煙花匯演近尾聲，已有觀賞者開始離場，當中包括不少趕返內地的遊客，當局宣布昨晚到羅湖的列車尾班車於晚上11時01分自金鐘開出，晚上10時45分左右，羅湖站開始出現大批人潮。

昨晚的煙花分8幕，共約23分鐘，發放了31,888枚煙花，燃亮維港夜空。遊客項先生帶備攝影器材，昨一大早就到現場佔據絕佳位置，他指以前也曾多次來拍攝維港的煙花表演，印象最深刻的是香港回歸20周年的煙花表演。對昨晚加插無人機項目一度十分期待。市民潘先生也帶了攝影設備前來，他首次來拍攝，雖是下午5點到達，位置亦不錯，潘估計今年的表演會比往年出色，也會隆重點，他前兩天做了些攻略，了解哪裏適合觀看、拍攝及交通等。

遊客稱一生必來看一次 遊客陳小姐與友人也是專程前來觀賞煙花表演，陳小姐和朋友均是第一次訪港，在尖沙咀海旁也感受到了現場觀眾的熱烈氣氛，雖然提早了幾個小時，天氣十分炎熱，但仍無阻她們觀看表演的熱情。還沒看煙花，陳小姐已對昨日現場安排打出高分。

另一遊客劉小姐則由聽男朋友推薦前來，她引述多次現場看煙花的男友所說，維港煙花表演是一生必來看一次的表演。她本來打算在船上觀看表演，但聽說船上的觀看體驗不如岸邊，就特地來尖沙咀。