長假首日逾50萬人次出入境 入境處長郭俊峯：已調配人手確保便捷過關

【本報訊】十一長假期開始，入境處處長郭俊峯表示，今年旅客數量已逐步回復至疫情前水平，截至昨午4時，本港共有50.1萬人次出入境。入境處已準備就緒，於各口岸調配員工應付，保持通關順暢，相信旅客可以便捷過關。

截至下午4時，本港共有50.1萬人次出入境，其中有29.2萬人次入境，20.9萬人次出境。最多人使用羅湖口岸，有9.49萬人次出入境，其次是落馬洲支綫和深圳灣口岸。

郭俊峯表示，今年旅客數量已逐步回復至疫情前水平，昨日是南下旅客的高峰期，早上有相當多內地旅客來港，其中羅湖及落馬洲支綫口岸會較為繁忙，亦會有大量旅客經西九龍口岸來港。回程高峰則要視乎情況，因為旅客類型不同，部分人即日回程，亦可能會在香港轉機，又或留港至10月7日長假期結束。

海關派員宣傳消費者權益 海關關長何珮珊則指，會在十一假期到旅客消費熱點加強巡查及宣傳，亦會調配人手應付各口岸的清關工作。當局亦會加強宣傳消費者權益，派員到旅遊熱點派傳單，教育消費者保障自己權益，避免墮入消費陷阱。