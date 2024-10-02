南下客嫌住宿貴 睇多買少銷情曳

平玩風氣成大勢 唔願過夜業界閉翳 港人北上潮不斷，本報記者於昨日上午到落馬洲口岸視察，發現離港人潮絡繹不絕「浪接浪」。有港人扶老攜幼，打算到深圳享受家庭樂；亦有人認為香港已經「玩到厭」，假期寧願到內地遊玩。同時，南下的人流亦逼滿巴士站、的士站，現場更一度大打蛇餅。有訪港旅客認為，香港服務欠佳，且住宿太貴，未有過夜打算。下午時分，記者又到尖沙咀了解當區生意情況。有商戶反映，原以為十一能帶動生意額，豈料遊客均是「睇多買少」，形容銷情「非常之差」。

北上市民：香港好悶 市民胡先生與王小姐昨日一早就到落馬洲口岸過關，打算趁假期到內地吃東西、按摩「鬆一鬆」，過一晚便會回港，預計會花費一、兩千元。王小姐坦言，「香港無咩地方去、去到好悶」，因此假期想北上遊玩。黎同學同樣於昨日早上便啟程北上，把握一天假期與內地朋友見面，不過由於假期只有一天，她並不打算過夜，只會與友人看電影、吃飯，不會花費太多。

深圳旅客陳小姐帶同友人羅小姐來港遊玩，直言感覺「香港很擠、很多人」，而且服務態度亦有待加強。她續指，香港住宿太貴，幾百元只能住很小的房間，所以不打算過夜，來港吃個飯、逛逛街，晚上便會回深圳。

記者於下午時分再到尖沙咀一帶遊客熱點視察，雖然人流較平日多，但似乎仍未及疫情前鼎盛。首次來港的東莞旅客佘小姐與劉小姐表示香港的街道很乾淨，整體環境讓人感覺良好。其中劉小姐指，由於她們不打算過夜，今次行程只準備約1,000元，主要會用於「買手信」。她們提到，此次旅遊感覺不錯，往後有機會會再次來港遊覽。

環境「好靜」 商戶失望 區內藥房職員蔡先生表示，雖然十一長假才剛開始，但預期生意不樂觀。他指出，雖然旅客數量不少，但實際進店消費的人卻不多，而且金額亦不大，主要購買保健品之類。二手奢侈品店職員葉小姐則形容銷售情況「非常之差」，甚至較去年同期更差，相信難以達成原定十一的銷售目標。

食店職員林小姐亦指，原預計十一假期會比平時多兩至三成生意額，惟實際進店吃東西的人很少，僅比平時多不到一成。同區一間雲吞店的黃小姐則指，整個環境「好靜」，又指遊客往往會選擇較便宜的餐，對生意未有太大幫助。