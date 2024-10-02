最低面積仍「納米」 政府拒交流捱批

【本報訊】政府在去年的《施政報告》宣布成立「解決劏房問題」工作組，房屋局局長何永賢曾透露，工作組收集的意見認為最低面積應介乎7至10平方米，並會有其他準則，不合標準的劏房就要取締。劏房支援連線成員連瑋軒表示，其實現時仍有許多劏房即使大於10平方米，環境也非常惡劣，批評多人家庭劏房戶居住在此類劏房並不適合；並指即使多次邀請政府交流意見也被婉拒。議員建議政府考慮取締劏房標準時必須考慮最基本安全標準，包括加設消防安全設備等。

無顧及家庭劏房戶需要 連瑋軒表示，政府雖然前年有推出劏房租管條例，但條例執法力度及監管不足，導致條例未能有效執行，以他所知仍有許多劏房戶依然被濫收水電，形容「有啲條例有但無貫徹執行。」

他又指，現時大多一人面積是7至8平方米，二至三人家庭繼續用7至8平方米的最低面積其實並不足夠，甚至是「太低」，並非「單位唔會冧、唔會有火燭危險就為之一個合適嘅單位」，認為家庭要有正常互動，遊樂休憩的空間，但這些基本的家庭組成條件，在7至8平方米的空間內是難以達成。

議員梁文廣表示，加入7至10平方米的最低面積是一個開始，認為政府「未必一次過做得太辣」，若市場少了大量劏房單位也會令不少基層市民流離失所。他又指，目前除最低面積外，當局應考慮防火、通風及衞生等標準，才屬對劏房戶的基本保障。